Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

Συριακά κυβερνητικά στρατεύματα εισέρχονται στα περίχωρα της Ράκα και προελαύνουν στη βορειοανατολική Συρία, το τελευταίο προπύργιο της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές.

Άρματα μάχης άρχισαν να μπαίνουν στην πόλη, η οποία είχε περάσει το 2017 υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους. Χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, καθώς οι SDF αποσύρουν τον εξοπλισμό τους.

Νωρίτερα, ο συριακός στρατός και σύμμαχες αραβικές φυλές κατέλαβαν βασικά πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, καίριο πλήγμα για τις κουρδικές δυνάμεις, που αντλούσαν σημαντικά έσοδα από την περιοχή.

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» μια πολιτοφυλακή να ελέγχει το ένα τέταρτο της χώρας και τους βασικούς ενεργειακούς της πόρους. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ, μέσω του ειδικού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τη Δαμασκό και Κούρδους ηγέτες, καλώντας σε αποκλιμάκωση.

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ανάμεσα στη στήριξη των Κούρδων συμμάχων της, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους, και στην επιδίωξη της συριακής κυβέρνησης να εδραιώσει τον έλεγχο σε όλη τη χώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιχείρηση, ζητώντας να σταματήσει. Από την πλευρά τους, οι κουρδικές αρχές κάνουν λόγο για παραβίαση συμφωνιών και καλούν τον πληθυσμό να αντισταθεί, ενώ η Δαμασκός υποστηρίζει ότι εκατοντάδες μαχητές των SDF έχουν αυτομολήσει και ενταχθεί στις φιλοκυβερνητικές φυλές.

