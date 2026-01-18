Συρία: Ο στρατός κατέλαβε στρατιωτικό αεροδρόμιο από τους Κούρδους

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα που ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός πήρε επίσης τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος "Ελευθερία" (παλιότερα γνωστού ως Μπάαθ) δυτικά της συριακής πόλης Ράκα, καθώς και του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τάμπκα, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.

