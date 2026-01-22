Δημοτικός υπάλληλος με 140,5 ώρες υπερωριών σε έναν χρόνο - Η υπόθεση που άναψε φωτιές
Η δήμαρχος μιλά για «ουσιώδη υπηρεσία», η αντιπολίτευση αντιδρά έντονα
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση δημοτικού υπαλλήλου που εργάστηκε συνολικά 140,5 ώρες υπερωρίας μέσα σε έναν μόλις χρόνο, υπερβαίνοντας κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίν, πόλη της επαρχίας Ποντεβέδρα με πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκους, και ήρθε στο φως έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο.
