Νέα Νότια Ουαλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς - Άφαντος ο δράστης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε μια μικρή πόλη στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα τέταρτο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η τοπική αστυνομία διερευνά τώρα τους αναφερόμενους πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα στο Lake Cargelligo περίπου στις 16:40 (τοπική ώρα) Η αστυνομία έχει επίσης καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή και οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένοπλος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Walker μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχουν πεθάνει.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald αναφέρει ότι το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία. Αναφέρει επίσης ότι οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν τον ένοπλο και ότι έχουν αναπτυχθεί βαριά οπλισμένες αστυνομικές δυνάμεις.

Το Seven News αναφέρει ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με όχημα που ανήκει στο τοπικό συμβούλιο. Το Lake Cargelligo βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την μαζική ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ τον περασμένο μήνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.