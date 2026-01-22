Europa League και Euroleague με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr  

Κρίσιμα παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League, εκτός έδρας αναμετρήσεις για τους «αιώνιους» στη Euroleague  

Η προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League διεξάγεται σήμερα με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση.

Στις 19:45, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις και στις 22:00, στη Βουδαπέστη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος.

Σούπερ προσφορά* έχει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Σούπερ προσφορά για κάθε πόντο του Βεζένκοφ

Στο μπάσκετ συνεχίζεται η «διαβολοβδομάδα» με τα παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής. Εκτός έδρας αγωνίζονται οι ελληνικές ομάδες.

Στις 19:30 ο Ολυμπιακός παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Αναντολού Εφές και στις 21:05 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Τελ Αβίβ την Μακάμπι.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* στον αγώνα Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός για κάθε πόντο του Σάσα Βενζέκοφ και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα δύο παιχνίδια των «αιώνιων» αντιπάλων.

Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

