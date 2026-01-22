Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα

Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητάς της κατέθεσε η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Συρεγγέλα, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι προσέβαλε επανειλημμένως την προσωπικότητά της με τις αναφορές για σχέσεις της ίδιας με εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιαίτερα ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η λεγόμενη «αγρότισσα με τη Φεράρι», ήταν συνεργάτιδά της.



«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή και αναγκαία αλλά όλα έχουν όριο. Οι πολιτικές διαφορές δε λύνονται με νομικές κινήσεις, αλλά οι προσωπικές επιθέσεις ναι», τόνισε η κ. Συρεγγέλα.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν έχω εμμονή με την κ. Κωνσταντοπούλου, εκείνη έχει εμμονές. Εγώ θα ήθελα να έχει λήξει από την πρώτη μέρα».

Η αντιπρόεδρος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε επίσης ότι σε περίπτωση που δικαιωθεί δικαστικά, η όποια αποζημίωση θα πάει σε κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα σε δομές υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία.

