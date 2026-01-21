Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό

Πολύ σκληρές εκφράσεις χρησιμοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε 5λεπτη παρέμβασή της στη Βουλή, όπου έλαβε τον λόγο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συνεδρίαση που, όπως είπε, ο ίδιος προκάλεσε.



Απευθυνόμενη στον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον ρώτησε «δεχτήκατε να γίνει συζήτηση που ζήτησε ο πρωθυπουργός και δε θα έρθει; Έχει να πάει στο Νταβός; Δεν του προέκυψε, οι ημερομηνίες ήταν γνωστές. Τη σημερινή ημερομηνία την ορίσατε εσείς».



Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρησε τη διακομματική επιτροπή που προτείνει η κυβέρνηση ως «μπάζωμα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ».



Μάλιστα, απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Οικονόμου, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης προτείνει για πρόεδρο της διακομματικής, είπε: «Σας έβαλε πρόεδρο για να σας εκδικηθεί; Ξέρω ότι οι σχέσεις σας δεν είναι οι καλύτερες. Δεν πρέπει να γίνει εκλογή; Σας όρισε ο αυτοκράτωρ Μητσοτάκης, που απουσιάζει;»



Επανήλθε μάλιστα στον Κώστα Τσιάρα, επιμένοντας: «Γιατί δεχτήκατε να γίνει αυτό σήμερα; Πείτε του να έρθει, αφού δεν έχει φύγει ακόμη για το Νταβός. Θέλει να καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός λαγός;» Ζήτησε μάλιστα από τον κ. Τσιάρα να πάρει τηλέφωνο το Κυριάκο Μητσοτάκη και να του πει να έρθει στη Βουλή.



Η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε για μια ακόμη φορά στα πρακτικά φωτογραφίες του πρωθυπουργού με εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τους Αυγενάκη, Μαγειρία, Σεμερτζίδου, Ξυλούρη και Στρατάκη.



«Προκαλέσατε μια συζήτηση για να αποφύγετε την Εξεταστική. Αυτό που δεν θα αποφύγετε είναι ο δημόσιος εξευτελισμός από την αποκάλυψη του πραγματικού βρώμικου και διεφθαρμένου προσώπου σας», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.