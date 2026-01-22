O πρωθυπουργός της Τσεχίας αγόρασε υδρόγειο για να δει πού «πέφτει» η Γροιλανδία – Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, βρέθηκε στο «στόχαστρο» χρηστών των social media που δεν δίστασαν να τον χλευάσουν, αφού ανακοίνωσε ότι αγόρασε μία πανάκριβη υδρόγειο σφαίρα για να δει πού βρίσκεται η… Γροιλανδία.

«Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μία ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία», ανέφερε όταν ερωτήθη ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ επί αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα, εξήρε τη σημασία της υδρογείου σφαίρας σε σύγκριση με τους «επίπεδους» χάρτες που υποστηρίζει ότι διαστρεβλώνουν τη γεωγραφική πραγματικότητα.

«Σε αυτήν την ωραία υδρόγειο, μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη κι εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», προσέθεσε.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν άργησαν να τον χλευάσουν, τόσο για την τιμή της υδρογείου –δεκαπλάσια από αυτήν που τιμώνται συνήθως τα αντικείμενα αυτά στην Τσεχία (400 – 1.000 κορώνες), αλλά και για τις δηλώσεις του.

Ο 71άχρονος Μπάμπις επέστρεψε στην εξουσία τον Δεκέμβριο, επικεφαλής μίας κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του κόμματος ΑΝΟ, του δεξιού «Η φωνή των αυτοκινητιστών» και του ακροδεξιού SPD.