Τουρκία: Συνελήφθη ο γενικός συντονιστής του Ομίλου Acun Medya - Κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών

Σε αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη ο γενικός συντονιστής του Ομίλου Acun Medya, Εσάτ Γιοντούνς στο πλαίσιο μίας τεράστιας έρευνας για ναρκωτικά και πορνεία που έχει βάλει στο στόχαστρο γνωστά ονόματα της καλλιτεχνικής, ποδοσφαιρικής και μιντιακής ελίτ της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, σε βάρος του Εσάτ Γιοντούνς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα και γι’ αυτό οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες όταν έφτασε με πτήση από την Κύπρο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Εσάτ Γιοντούνς πέρασε από έλεγχο για την υγεία του και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο όπου αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της χρήσης ναρκωτικών και της διευκόλυνσης πορνείας.

Μετά την κατάθεση του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Μόλις έγινε γνωστή η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ο Γιοντούνς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι θα επιστρέψει στην Τουρκία για να δώσει απαντήσεις. «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω εμπλακεί σε τέτοια θέματα. Το μέτωπο μου είναι καθαρό. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και θα επιστρέψω στη χώρα μου με την πρώτη πτήση» έγραψε ο Γιοντούνς.

Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ

Τρία χρόνια φυλάκισης αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο χθες, στο πλαίσιο κατηγοριών για κύκλωμα παράνομων στοιχημάτων στον αθλητικό κόσμο της Τουρκίας. Ο Σαράν και τρία ακόμη στελέχη κατηγορούνται ότι διαφήμιζαν παράνομες πλατφόρμες στοιχημάτων κατά τη διάρκεια αγώνων το 2023.

Επίσης τον περασμένο Δεκέμβριο ο Σαράν είχε συλληφθεί με κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών καθώς οι τουρκικές αρχές υποστήριζαν ότι βρέθηκε θετικός σε έλεγχο. Τότε αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά με περιοριστικούς όρους.

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν στο δικαστήριο IHA

Οι εσωτερικές έριδες στην αυλή του Ερντογάν

Εδώ και δύο μήνες οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά, πορνεία και παράνομα στοιχήματα στην τουρκική ελίτ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τηλεοπτικοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πρόσωπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατανάλωση και διακίνηση ναρκωτικών έως διευκόλυνση πορνείας. Πολλοί έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος και μαλλιών για χρήση ναρκωτικών.

O Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι

Η υπόθεση, όμως, που τράβηξε τα βλέμματα όλων ήταν η σύλληψη του γνωστού παρουσιαστή Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων. Ο δημοσιογράφος ήταν γνωστός για τις πολύ στενές σχέσεις που διατηρούσε με τον στενό κύκλο του Τούρκου πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς συχνά είχε προσκλήσεις να ταξιδεύει στο εξωτερικό με το προεδρικό αεροσκάφος. Μάλιστα μερικές ημέρες πριν την σύλληψή του, στις 9 Δεκεμβρίου 2025, είχε πάρει συνέντευξη με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, η σύλληψη του Ερσόι ξεχωρίζει καθώς πέραν του ότι μπήκε στο στόχαστρο ένα άτομο της τουρκικής ελίτ φαίνεται ότι υπάρχει και μία μάχη διαδοχής στο υψηλότερο επίπεδο στην Τουρκία.