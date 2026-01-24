«Υπόθεση Πελικό» στην Βρετανία: Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια
Ο 49χρονος δημοτικός σύμβουλος, Φίλιπ Γιανγκ δήλωσε ένοχος για 48 εγκλήματα σε βάρος της πρώην συζύγου του
Ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία δήλωσε ένοχος την Παρασκευή (23/1) για 48 εγκλήματα σε βάρος της συζύγου του, Τζόαν Γιανγκ, μεταξύ των οποίων ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε για 13 χρόνια, από το 2010 έως και το 2023.
Ο Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος στον δήμο του Σουίντον, στο Γουίλτσιρ της Βρετανίας, από το 2007 έως το 2010 δήλωσε ένοχος στις ακόλουθες κατηγορίες, η ανάγνωση των οποίων διήρκεσε σχεδόν 30 λεπτά:
• 11 περιπτώσεις βιασμού
• 7 περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση
• 4 περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής
• 11 περιπτώσεις χορήγησης ουσίας με σκοπό την καταστολή ή ακινητοποίηση για τέλεση σεξουαλικής πράξης
• 14 περιπτώσεις ηδονοβλεψίας
• Δημοσίευση άσεμνου υλικού
Μία από τις κατηγορίες ηδονοβλεψίας αφορά τουλάχιστον 200 περιστατικά την περίοδο 2010 και 2024, ενώ ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι δημοσίευσε τουλάχιστον 500 ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο της πρώην συζύγου του.
Ο Γιανγκ αρνήθηκε οκτώ επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία άσεμνων και απαγορευμένων εικόνων ανηλίκων και η κατοχή πορνογραφικού υλικού.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γιανγκ είναι Βρετανός υπήκοος, ο οποίος μετακόμισε στο Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, από το Σουίντον και τελεί υπό προσωρινή κράτηση στις φυλακές Μπούλινγκντον.
Στο εδώλιο εμφανίστηκαν επίσης πέντε ακόμη άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της κας Γιάνγκ.
Ο Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, από το Σάρνμπρουκ του Μπέντφορντσιρ, δήλωσε αθώος για μία κατηγορία βιασμού και μία κατηγορία κατοχής πορνογραφικού υλικού.
Ο Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, από το Σουίντον, αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.
Ο Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, επίσης από το Σουίντον, αρνήθηκε μία κατηγορία βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης.
Ο Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών, από το Σουίντον, δήλωσε αθώος για σεξουαλική επαφή.
Ο Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, δεν έχει ακόμη δηλώσει υπεράσπισή για μία κατηγορία βιασμού, μία σεξουαλικής επίθεσης και δύο σεξουαλικής επαφής.
Η δικαστής Άντζελα Μόρις άφησε ελεύθερους τους πέντε συγκατηγορούμενους ενόψει της δίκης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως έξι εβδομάδες και να ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου.
Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Γουίλτσιρ, Τζεφ Σμιθ, εξήρε το «εξαιρετικό θάρρος» της Τζοάν Γιάνγκ, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να έχει την στήριξη ειδικών αστυνομικών.
Μετά την ακροαματική διαδικασία, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για τον εντοπισμό ακόμη ενός υπόπτου, περιγράφοντάς τον ως άνδρα μεγαλόσωμο, με ουλές στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Είναι φαλακρός ή με πολύ κοντά μαλλιά και φέρει διακριτικό τατουάζ στο αριστερό μέρος του στήθους, σύμφωνα με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την περίοδο Απριλίου–Μαΐου 2022.
Η αστυνομία επισημαίνει ότι, παρά τη σκληρότητα του υλικού, η συνδρομή του κοινού κρίνεται απαραίτητη για την ταυτοποίηση του υπόπτου.