«Υπόθεση Πελικό» στην Βρετανία: Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια

Ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία δήλωσε ένοχος την Παρασκευή (23/1) για 48 εγκλήματα σε βάρος της συζύγου του, Τζόαν Γιανγκ, μεταξύ των οποίων ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε για 13 χρόνια, από το 2010 έως και το 2023.

Ο Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος στον δήμο του Σουίντον, στο Γουίλτσιρ της Βρετανίας, από το 2007 έως το 2010 δήλωσε ένοχος στις ακόλουθες κατηγορίες, η ανάγνωση των οποίων διήρκεσε σχεδόν 30 λεπτά:

• 11 περιπτώσεις βιασμού

• 7 περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση

• 4 περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής

• 11 περιπτώσεις χορήγησης ουσίας με σκοπό την καταστολή ή ακινητοποίηση για τέλεση σεξουαλικής πράξης

• 14 περιπτώσεις ηδονοβλεψίας

• Δημοσίευση άσεμνου υλικού

Ο Φίλιπ Γιανγκ / CPS

Μία από τις κατηγορίες ηδονοβλεψίας αφορά τουλάχιστον 200 περιστατικά την περίοδο 2010 και 2024, ενώ ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι δημοσίευσε τουλάχιστον 500 ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο της πρώην συζύγου του.

Ο Γιανγκ αρνήθηκε οκτώ επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία άσεμνων και απαγορευμένων εικόνων ανηλίκων και η κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γιανγκ είναι Βρετανός υπήκοος, ο οποίος μετακόμισε στο Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, από το Σουίντον και τελεί υπό προσωρινή κράτηση στις φυλακές Μπούλινγκντον.

Η Τζόαν Γιανγκ / WILSAR

Στο εδώλιο εμφανίστηκαν επίσης πέντε ακόμη άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της κας Γιάνγκ.

Ο Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, από το Σάρνμπρουκ του Μπέντφορντσιρ, δήλωσε αθώος για μία κατηγορία βιασμού και μία κατηγορία κατοχής πορνογραφικού υλικού.

Ο Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, από το Σουίντον, αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, επίσης από το Σουίντον, αρνήθηκε μία κατηγορία βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών, από το Σουίντον, δήλωσε αθώος για σεξουαλική επαφή.

Ο Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, δεν έχει ακόμη δηλώσει υπεράσπισή για μία κατηγορία βιασμού, μία σεξουαλικής επίθεσης και δύο σεξουαλικής επαφής.

Σκίτσο με τους συγκατηγορούμενους του Φίλιπ Γιανγκ: Mohammed Hassan, Norman Macksoni, Richard Wilkins, Connor Sanderson Doyle and Dean Hamilton / PA

Η δικαστής Άντζελα Μόρις άφησε ελεύθερους τους πέντε συγκατηγορούμενους ενόψει της δίκης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως έξι εβδομάδες και να ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Γουίλτσιρ, Τζεφ Σμιθ, εξήρε το «εξαιρετικό θάρρος» της Τζοάν Γιάνγκ, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να έχει την στήριξη ειδικών αστυνομικών.

Η Τζόαν Γιανγκ / Wiltshire Police

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για τον εντοπισμό ακόμη ενός υπόπτου, περιγράφοντάς τον ως άνδρα μεγαλόσωμο, με ουλές στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Είναι φαλακρός ή με πολύ κοντά μαλλιά και φέρει διακριτικό τατουάζ στο αριστερό μέρος του στήθους, σύμφωνα με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την περίοδο Απριλίου–Μαΐου 2022.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι, παρά τη σκληρότητα του υλικού, η συνδρομή του κοινού κρίνεται απαραίτητη για την ταυτοποίηση του υπόπτου.

