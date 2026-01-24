ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί στους ανώτερους ορόφους του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αρκετοί ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα προσπαθώντας να αποφύγουν τις φλόγες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα σε πολυώροφο κτήριο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των εγκλωβισμένων.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με τη χρήση σκαλών για να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους, παρά τους πυκνούς καπνούς και τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Η έκρηξη που οδήγησε στη φωτιά φαίνεται να προέρχεται από διαρροή υγραερίου, ένα συνηθισμένο αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο σε παλαιότερα κτήρια πολυκατοικιών. Η άμεση ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν καθοριστική για τον περιορισμό των ζημιών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τον έλεγχο της στατικότητας και την ασφαλή εκκένωση των υπολοίπων ενοίκων.

Η τραγωδία στο Μπρονξ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας σε κατοικίες με παλαιά δίκτυα υγραερίου και την επείγουσα ανάγκη για τακτικούς ελέγχους και συντήρηση. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και το μέγεθος των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: FDNY, Open News