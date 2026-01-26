Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή

Συνεχίζονται οι αποφυλακίσεις των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή
Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή στη Βενεζουέλα, όπου είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωσης των ανθρώπων αυτών, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Αλφρέδο Ρομέρο, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι αποφυλακίστηκαν 80 κρατούμενοι από φυλακές σε όλη τη χώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι εντός της ημέρες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, όμως δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποφυλάκιση και των υπολοίπων.

Το Foro Penal ωστόσο, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα δεν είχε επιβεβαιώσει την αποφυλάκιση παρά μόνο 156 πολιτικών κρατουμένων.

Η Ροδρίγκες είπε ότι τη Δευτέρα πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, για να ζητήσει από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων έχουν αποφυλακιστεί μέχρι τώρα στη χώρα της.

