Νέες δηλώσεις της Άμπερ Χερντ για τη διαμάχη της με τον Τζόνι Ντεπ - Τι είπε σε ντοκιμαντέρ

Νέο επεισόδιο στην πολύκροτη διαμάχη Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ προέκυψε έπειτα από νέες δηλώσεις της ίδιας.

Η Amber Heard έκανε νέες δηλώσεις για τις νομικές μάχες της με τον πρώην σύζυγό της Johnny Depp σε ένα νέο ντοκιμαντέρ. Η 39χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στο Silenced, το οποίο επικεντρώνεται στην χρήση των νόμων περί δυσφήμισης ως όπλο εναντίον των θυμάτων κακοποίησης.



Στο ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε στο 2026 Sundance Film Festival το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Χερντ μιλά με τη σκηνοθέτιδα Σελίνα Μάιλς για τις συνέπειες των δημοσιευμένων υποθέσεων δυσφήμισης που αντιμετώπισαν η ίδια και ο 62χρονος Ντεπ.

«Δεν πρόκειται για μένα», λέει η Χερντ στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety. «Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου. Δεν θέλω να πω την ιστορία μου. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία συνεργάστηκε με την Χερντ όταν ο Ντεπ άσκησε αγωγή εναντίον της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετείχε επίσης στο ντοκιμαντέρ. Σχολιάζοντας τη δίκη της The Sun, η Χερντ λέει: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να πω κάτι στον Τύπο. Η [Ρόμπινσον] με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη για αυτό. [Σκέφτηκα], «Αν μου ρίξουν πράγματα, αυτό θα κάνει το θέμα πιο προφανές». Δεν κατάλαβα ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, χρησιμοποιώντας τη φωνή μου».

Το Silenced, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, αφηγείται επίσης την ιστορία της «μάχης της Catalina Ruiz-Navarro για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και «τον αγώνα της Brittany Higgins εντός του πολιτικού κατεστημένου της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Η Χερντ λέει στο Silenced ότι αισθάνεται εμπνευσμένη από όσους εκφράζουν την άποψή τους. «Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία της εξουσίας», δηλώνει. «Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο... πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλύτερος».

Η Χερντ είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών — των διδύμων Ocean και Agnes και της κόρης Oonagh Paige.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Όταν η Χερντ και ο Ντεπ χώρισαν το 2016, η ηθοποιός επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές σε μια αίτηση διαζυγίου και υπέβαλε προσωρινή περιοριστική εντολή εναντίον του Ντεπ εν μέσω κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Ντεπ και η Χερντ κατέληξαν σε συμφωνία διαζυγίου ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του ίδιου έτους, αλλά τον Μάρτιο του 2019, ο Ντεπ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για δυσφήμιση λόγω ενός άρθρου που έγραψε το 2018 για την εφημερίδα The Washington Post.

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Ντεπ έχασε την αγωγή του κατά της εφημερίδας The Sun για το ότι τον αποκάλεσε «γυναικοδαρτή». Το δικαστήριο επικύρωσε τους ισχυρισμούς της εφημερίδας ως «ουσιαστικά αληθινούς» και η Χερντ κατέθεσε για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς. Τον Μάρτιο του 2021, η προσπάθεια του Ντεπ να ανατρέψει την απόφαση απορρίφθηκε.

Η δικαστική διαδικασία για τη δίκη δυσφήμισης του Ντεπ ξεκίνησε πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2022. Τόσο ο ίδιος όσο και η Χερντ κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση.

