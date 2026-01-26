Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

26/1/2026 6:30:00 πμ 26/1/2026 5:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΤ.ΓΚΡΙΤΣΗ - Ι.ΝΙΚΑ - Λ.ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΚΑΡΒΟΥΝΗ - ΑΠΟΜΑΧΩΝ 48 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 54 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 88 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΛΩΝ απο κάθετο: Π. ΙΚΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 66 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΟΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΦ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 66 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΤΣΙΡΚΑ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤ. ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 66 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 11:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΙΚΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΛΗΜΑΝ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 66 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Συντήρηση

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. 63 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 89 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 87 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 86 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 80 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΓΑ 3 - 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 2:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑΣ - ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΓΟΡΔΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΞΕΝΙΑΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ 50 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 3:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - Κ.ΒΙΤΥΒΙΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΦΕΣΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 51 Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΟΔΕΜΙΣΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΚΑΣΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ - ΟΡΦΕΩΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ - ΧΑΡΙΤΟΣ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ - ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 349 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΣΣΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΔΕΜΙΣΙΟΥ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 349 Λειτουργία

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 5:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Κατασκευές

26/1/2026 8:00:00 πμ 26/1/2026 5:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΚΡΙΝΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΓΑΛΗΝΗΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΗΓΑΔΙ ΑΝΔΡΙΩΤΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΟΣ ΣΤΕΚΟ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1554 Λειτουργία

26/1/2026 10:00:00 πμ 26/1/2026 12:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ. 65 Κατασκευές

26/1/2026 10:00:00 πμ 26/1/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ζ.ΠΗΓΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΦΡΥΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. 64 Κατασκευές

26/1/2026 10:00:00 πμ 26/1/2026 4:30:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 49 Κατασκευές

26/1/2026 11:30:00 πμ 26/1/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

26/1/2026 12:00:00 μμ 26/1/2026 2:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΩΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΣΥΝΤ. ΤΣΙΑΚΑ. 66 Κατασκευές