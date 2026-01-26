Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
26/1/2026 6:30:00 πμ
26/1/2026 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΩΤ.ΓΚΡΙΤΣΗ - Ι.ΝΙΚΑ - Λ.ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΚΑΡΒΟΥΝΗ - ΑΠΟΜΑΧΩΝ
48
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
54
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
88
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΛΩΝ απο κάθετο: Π. ΙΚΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
66
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΟΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΦ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΛΗΜΑΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
66
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΤΣΙΡΚΑ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤ. ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
66
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΙΚΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΛΗΜΑΝ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
66
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Συντήρηση
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.
63
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
89
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
87
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
86
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
80
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΓΑ 3 - 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 2:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΞΕΝΙΑΣ - ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΓΟΡΔΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΞΕΝΙΑΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ
50
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 3:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ - Κ.ΒΙΤΥΒΙΛΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΦΕΣΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
51
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΟΔΕΜΙΣΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΚΑΣΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ - ΟΡΦΕΩΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ - ΧΑΡΙΤΟΣ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ - ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
349
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΣΣΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΔΕΜΙΣΙΟΥ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
349
Λειτουργία
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 5:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
26/1/2026 8:00:00 πμ
26/1/2026 5:00:00 μμ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΚΡΙΝΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΓΑΛΗΝΗΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΗΓΑΔΙ ΑΝΔΡΙΩΤΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΟΣ ΣΤΕΚΟ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1554
Λειτουργία
26/1/2026 10:00:00 πμ
26/1/2026 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.
65
Κατασκευές
26/1/2026 10:00:00 πμ
26/1/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ζ.ΠΗΓΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΦΡΥΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.
64
Κατασκευές
26/1/2026 10:00:00 πμ
26/1/2026 4:30:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ
49
Κατασκευές
26/1/2026 11:30:00 πμ
26/1/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
Συντήρηση
26/1/2026 12:00:00 μμ
26/1/2026 2:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΩΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΣΥΝΤ. ΤΣΙΑΚΑ.
66
Κατασκευές
26/1/2026 4:00:00 μμ
26/1/2026 6:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 116 + 124 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΓΑΝΗΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
Συντήρηση