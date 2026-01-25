Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/1) η κλήρωση 3019 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 23, 45, 12, 37, 34 και Τζόκερ το 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:37 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί ο Γρηγόριος γιορτάζει 4 φορές τον χρόνο
21:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: «Χ»αμένη ευκαιρία και στο -9 από την τετράδα
21:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ