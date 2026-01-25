Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/1) η κλήρωση 3019 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 23, 45, 12, 37, 34 και Τζόκερ το 3.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

