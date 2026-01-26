Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών από σήμερα στη λεωφόρο Κηφισού

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 26 έως και 29 Ιανουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα στις περιοχές Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ως εξής:

  • Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
  • Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
  • Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

