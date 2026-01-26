Διακοπές νερού τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ)
    Φρειδερίκου Σμιθ και Κακλαμάνου
  • ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
    Φωκά και Ωρωπού, επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
    Μαγνησίας και Ελευσινίων
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

SC01: Το κινεζικό ηλεκτρικό κουπέ που θα ταράξει τα νερά στην Ευρώπη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι στο ναυάγιο πορθμείου

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Πώς μία ακόμη δολοφονία στη Μινεσότα μετατρέπει την καταστολή της μετανάστευσης σε εθνική αναμέτρηση

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός πατινιού έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας και συνελήφθη

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έξι άτομα στο νοσοκομείο, ο ένας πυροσβέστης» από τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκλεψαν τα ψώνια από μίνι μάρκετ και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Mινεάπολη: Αστέρες του Χόλιγουντ καταδικάζουν την ICE μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πράτι

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών από σήμερα στη λεωφόρο Κηφισού

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιανουαρίου

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κόντρα Νικήτα με Kill Bill, μια ανακοίνωση για να βγει η υποχρέωση, η έκθεση (ιδεών;) της ΕΥ, η διπλή «αγωνία» για την Εθνική, η Revolut φέρνει αντίδραση και οι φήμες και τα μερίσματα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί για την άμυνα στη Γροιλανδία είναι απαραίτητα τα έλκηθρα με σκύλους που χλεύασε ο Τραμπ - Γνωρίστε την Sirius Dog Sled Patrol

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απόφαση της ΝΕΑΡ: Που επέμειναν και που υποχώρησαν οι δύο αντίπαλες «γραμμές» - Τι σημαίνει για την επόμενη μέρα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις της Άμπερ Χερντ για τη διαμάχη της με τον Τζόνι Ντεπ - Τι είπε σε ντοκιμαντέρ

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική ομάδα πόλο: Λείπει μόνο το χρυσό - Η επίσημη... επιτυχημένη και οι έξι ρέκορντμαν

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – Μόσχα: Περίεργες κινήσεις στο νέο «σχίσμα» της Ορθοδοξίας για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έξι άτομα στο νοσοκομείο, ο ένας πυροσβέστης» από τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο που «έκαψε» τον πατέρα – Τα κενά του νόμου και τα αγνοημένα ιατρικά σήματα

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ενημέρωση των οδηγών με SMS – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί για την άμυνα στη Γροιλανδία είναι απαραίτητα τα έλκηθρα με σκύλους που χλεύασε ο Τραμπ - Γνωρίστε την Sirius Dog Sled Patrol

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκλεψαν τα ψώνια από μίνι μάρκετ και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Ανατροπή στις έρευνες για τη δολοφονία του βαρυποινίτη – Το σκοτεινό παρελθόν του νέου υπόπτου

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός πατινιού έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας και συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ