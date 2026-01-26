Διακοπές νερού τη Δευτέρα (26/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ)
Φρειδερίκου Σμιθ και Κακλαμάνου
- ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Φωκά και Ωρωπού, επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Μαγνησίας και Ελευσινίων
