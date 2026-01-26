Η απόφαση της ΝΕΑΡ: Που επέμειναν και που υποχώρησαν οι δύο αντίπαλες «γραμμές»

Ικανοποιημένα δηλώνουν τα στελέχη όλων των πολιτικών κατευθύνσεων της Νέας Αριστεράς μετά το κρίσιμο Συνέδριο που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή στο ΣΕΦ, εν μέσω σεναρίων που έφταναν μέχρι και τη διάσπαση του κόμματος λόγω των αντίθετων απόψεων επί της στρατηγικής συμμαχιών.

Ενώ μέχρι και την τελευταία ημέρα φαίνοταν ανοιχτό και πιθανό το ενδεχόμενο της παραίτησης Χαρίτση, αλλά και αυτό της διάσπασης, εντούτοις το μεσημέρι φαίνεται πως επήλθε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και τελικά κατέληξαν σε ένα κείμενο πολιτικής απόφασης που μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, ικανοποίησε στα βασικά σημεία και τις δύο πλευρές.

Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της απόφασης, το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα, φαίνεται πως δε λύνει οριστικά τα προβλήματα εντός της ΝΕΑΡ, ωστόσο δίνει αρκετό χρόνο συνύπαρξης των δύο πλευρών, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει καταλαγή στις ανακατατάξεις στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Τα κρίσιμα σημεία της απόφασης

Οι δύο πλευρές εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία της απόφασης που θεωρούν ότι ικανοποιούν την ευρύτερη οπτική κάθε άποψης.

Για την πλευρά Χαρίτση, αποτελεί «νίκη» η αναφορά ότι «η Νέα Αριστερά συνεχίζει να αγωνίζεται για την δημιουργία ενός πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με την Δεξιά και την ακροδεξιά».

Παράλληλα, το γεγονός ότι αναφέρεται ρητά ότι η κριτική προς ορισμένους χώρους δεν αποκλείει τον διάλογο μαζί τους, για την πλευρά του κ. Χαρίτση καλύπτει τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα και συμφωνεί με τις σχετικές αναφορές του στην ανάγκη διαλόγου, τις οποίες έκανε στην εισηγητική του ομιλία. Στα θετικά συγκαταλέγεται και το ότι ως στόχος του μετώπου αναφέρεται ρητά ότι θα είναι η ανατροπή της ιδεολογικής ηγεμονίας της Δεξιάς. Συγκεκριμένα αναφέρει το κείμενο: «Στόχος αυτής της προσπάθειας οφείλει να είναι η συγκρότηση του κοινωνικού και πολιτικού μπλοκ που θα ανατρέψει την ιδεολογική ηγεμονία της Δεξιάς, και θα δώσει τέλος στην σημερινή διαδικασία βίαιης αναδιανομής που βιώνουμε. Αυτή η διαδικασία προφανώς θα συνδυάζει την κριτική με τον διάλογο, παράγοντας οριοθετήσεις που θα προκύψουν από το πολιτικό περιεχόμενο και όχι από μία λογική σεκταρισμού»

Από την άλλη, η πλευρά Γαβριηλίδη δηλώνει ικανοποιημένη από την αναφορά ότι «το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή στο σήμερα αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα».

Εκτιμούν ότι οι παραπάνω αναφορές οριοθετούν απόλυτα τη ΝΕΑΡ απέναντι στο ενεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φαίνεται πως «φωτογραφίζουν» στην αναφορά για προσωποπαγή κόμματα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά σε «λογικές αυτοδικαίωσης» που υπάρχει σε άλλο σημείο του κειμένου.

Παράλληλα, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για τα κόμματα και τους φορείς με τους οποίους θα μπορούσε η ΝΕΑΡ να συνεργαστεί εντός του πολυσυζητημένου μετώπου.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η αναφορά ότι η ΝΕΑΡ μπορεί να εντάσσεται σε σχήματα όπου γίνεται σεβαστή η αυτονομία του κάθε χώρου.

Ικανοποιημένοι είναι επίσης από την οριοθέτηση σε σχέση με τον ευρύτερο πολιτικό χώρο στον οποίο θα κινείται το κόμμα, αφού υπάρχει αναφορά στην Αριστερά, αλλά όχι στην κεντροαριστερά. «Ένα τέτοιο μέτωπο απευθύνεται στην Αριστερά, στην πολιτική οικολογία, στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και στον κόσμο της αποχής», αναφέρει η Απόφαση, ενώ στη συνέχεια ξεκαθαρίζεται ότι «Το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή στο σήμερα αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης».

Η διαφωνία Μπίστη και ο «πολτός»

Μοναδική ηχηρή διαφωνία ήταν αυτή του Νίκου Μπίστη, ο οποίος αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι αρνείται να συμμετέχει σε «πολτούς». Τόνισε ότι η απόφαση δε λύνει τα προβλήματα, αλλά «σπρώχνει το τενεκεδάκι πιο κάτω». «Εγώ θέλω καθαρές λύσεις. Αυτό το κείμενο παρατείνει την κατάσταση. Είναι μια τεχνητή ομοφωνία που θα οδηγήσει σε πιο έντονη κρίση. Η συνεδριακή μας απόφαση είναι για λαϊκό μέτωπο. Αν θέλετε να την αναιρέσουμε να το κάνουμε ευθέως. Δε θέλω να είμαι σε έναν πολτό. Θα με θυμηθείτε σε 10 μέρες», τόνισε ο κ. Μπίστης.

Παρά το γεγονός ότι η Πολιτική Απόφαση πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η άποψη του Νίκου Μπίστη δεν βρίσκει και συνέδρους που συμφώνησαν σιωπηρά μαζί του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το κείμενο της απόφασης αποτυπώνει τις αμοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά δε λύνει το στρατηγικό αδιέξοδο της ΝΕΑΡ και απλά αναβάλλει για το μέλλον τη ρήξη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Χαρίτσης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, η οποία έγινε εκτάκτως το απόγευμα αυτή την εβδομάδα χαρακτήρισε «αστεία» τα σενάρια που έβλεπαν μέχρι και διάσπαση του κόμματος και διακινούνταν μεταξύ των συνέδρων τις τελευταίες τέσσερις ημέρες εντός του ΣΕΦ.