Τι αναφέρει η πολιτική απόφαση της ΝΕΑΡ για τις συνεργασίες με άλλα κόμματα

Η πολιτική απόφαση στην οποία κατέληξε τελικά το Συνέδριο της ΝΕΑΡ ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των στελεχών που υποστήριζαν τις δύο αντιτιθέμενες πολιτικές στρατηγικές για το θέμα των συνεργασιών.

Τα κρίσιμα σημεία αφορούν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη ΝΕΑΡ για τη συγκρότηση μετώπου με αριστερό πρόσημο, την ανασυγκρότηση του κόμματος, και τις πολιτικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να υπάρξουν συνεργασίες με άλλα κόμματα και φορείς.

Η πολιτική απόφαση

Τα κυριότερα σημεία της πολιτικής απόφασης του Συνεδρίου είναι τα εξής:

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες η Νέα Αριστερά συνεχίζει να αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός πόλου που θα αντιπαρατεθεί συνολικά με τη Δεξιά και την ακροδεξιά. Ενός πόλου που μπορεί να συγκροτηθεί μόνο με όρους στρατηγικής σύγκρουσης με τον νεοφιλελευθερισμό, τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την στροφή στην πολεμική οικονομία. Ένα τέτοιο μέτωπο απευθύνεται στην Αριστερά, στην πολιτική οικολογία, στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, των κοινωνικών κινημάτων και στον κόσμο της αποχής. Στόχος αυτού του μετώπου είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η ανατροπή της κυβέρνησης και της δεξιάς πολιτικής. Αυτή η διαδικασία προφανώς θα συνδυάζει την κριτική με τον διάλογο, παράγοντας οριοθετήσεις που θα προκύψουν από το πολιτικό περιεχόμενο και όχι από μία λογική σεκταρισμού. Το μέτωπο που υποστηρίζουμε δεν αποτελεί εφαρμογή στο σήμερα αποτυχημένων κεντρώων ή κεντροαριστερών λύσεων. Ούτε συνεπάγεται την ρευστοποίηση της Αριστεράς ή την μετατροπή της σε συνιστώσα μιας αφηρημένης δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο εξάλλου προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή συλλογική και ενωτική απάντηση στα σημερινά συστημικά προβλήματα. Η συγκρότηση κάθε ενωτικής προσπάθειας έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

Πρόγραμμα με καθαρές ριζοσπαστικές προτάσεις που θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις στα κρίσιμα επίδικα της συγκυρίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λογική του μέσου όρου δεν μπορεί να δώσει λύσεις και καταλήγει μέσα από την αποτυχία να αφήνει περισσότερο χώρο στις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Η ιστορική εμπειρία σε Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχει δείξει ότι η υποχώρηση στην ατζέντα του πολιτικού αντιπάλου και η διολίσθηση στην πολιτική του «μέσου όρου» λειτουργούν ενισχυτικά στη Δεξιά, ενώ ταυτόχρονα αποθαρρύνουν και απομακρύνουν τους πολίτες και τους στρέφουν σε ακροδεξιές και αντι-πολιτικές επιλογές.

Οι ενωτικές προσπάθειες μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στην βάση δημοκρατικών, συλλογικών διαδικασιών με εμπλοκή της κοινωνίας. Αυτό απαιτεί σεβασμό στην αυτονομία των επί μέρους χώρων. Ενωτικές προσπάθειες δεν μπορούν να υπηρετηθούν από λογικές μοναδικής αλήθειας, βαθέματος του χάσματος για ζητήματα του παρελθόντος και λογικές αυτοδικαίωσης.

Ο ρόλος της ριζοσπαστικής ανανεωτικής Αριστεράς είναι κρίσιμος τόσο για την συγκρότηση όσο και για την κατεύθυνση μιας ενωτικής προσπάθειας. Υπό αυτό το πρίσμα η πολιτική και οργανωτική δουλειά της Νέας Αριστεράς είναι κρίσιμος παράγοντας.

Η δική μας πρόταση στηρίζεται στις απαραίτητες απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε σήμερα: για την απάντηση στην κρίση του κόστους ζωής, για τα θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, για την αντίθεση στην στροφή στην πολεμική οικονομία. Στα παραπάνω πεδία η Νέα Αριστερά μπορεί και πρέπει να αναλάβει και πρωτοβουλίες κοινής δράσης μέσα στους μαζικούς χώρους.



Η Νέα Αριστερά ταυτόχρονα με τις ενωτικές προσπάθειες οφείλει να αγωνιστεί για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς και Οικολογίας και για την υπέρβαση της κρίσης που την ταλανίζει.

