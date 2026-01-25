Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό
Το βίντεο που έχει σκορπίσει γέλιο στο Tik Tok
Μια ανάρτηση στο Tik Tok, όπου δείχνει έναν παραδοσιακό Κρητικό να πηγαίνει σε γκουρμέ εστιατόριο έχει προκαλέσει γέλιο στους χρήστες που το παρακολουθούν.
Η παραγγελία με τους χοχλιούς και το κρασί που δεν του άρεσε όπως το έφεραν
Ήδη από τη στιγμή της παραγγελίας φαίνεται ότι κάτι δε θα πάει πολύ καλά, αφού ο παραδοσιακό Κρητικός επιθυμεί να πει ρακί, ενώ και η στιγμή που έρχεται για να απευθυνθούν στην κοπέλα για το φαγητό δεν περνάει απαρατήρητη.
