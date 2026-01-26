Υπουργείο Παιδείας: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν και ζήτησε ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις σχετικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, με εντολή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Στόχος της ΕΔΕ είναι να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι ενδεχόμενες ευθύνες, καθώς και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.