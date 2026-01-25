Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για τα μπαζωμένα ρέματα και την έλλειψη πρόνοια για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στις πόλεις, στον απόηχο της κακοκαιρίας.

Αναφορικά με την επόμενη ημέρα της καταστροφής, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε τις επιπτώσεις και τις καταστροφές, γιατί δεν μπορούμε να άρουμε όλες αυτές τις αιτίες που προκαλούν τα φαινόμενα. Από τα στοιχεία τα οποία μας δρομολόγησαν μια τέτοια διαδικασία, πρώτον είναι οι ισχυρότατες βροχοπτώσεις, η κλιματική κρίση συνίσταται από το ότι θα έχουμε πιο πολλά, πιο συχνά και πιο έντονα φαινόμενα», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Το δεύτερο στοιχείο είναι η περιοχή που έχουμε την πτώση αυτής της μεγάλης βροχόπτωσης, η οποία ήταν ιδανική για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πλημμυρικό φαινόμενο γιατί εκεί όπου συγκεντρώνεται το νερό, είναι της τάξεων των 4 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων με ένα ανεπαρκές φυσικό υδρογραφικό δίκτυο.

Συνεπώς το νερό εξαναγκάζεται να κινηθεί πάνω στις προκαθορισμένες διαδικασίες του υδρογραφικού δικτύου. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η έντονη βροχόπτωση η οποία ήταν ευαποσάρθρωτη, δηλαδή είχε πολλά σαθρά φυσικά υλικά τα οποία μαζί με το νερό της βροχής κινήθηκαν προς τα κάτω και αμέσως μετά συνάντησαν τον οικιστικό ιστό», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

«Ο οικιστικός ιστός αναπτύχθηκε χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα», προσέθεσε.

«Το νερό κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς την πλευρά του αεροδρομίου με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις σε αυτοκίνητα, σε κατασκευές και ανθρώπους. Το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ούτε τις πόλεις μπορούμε να γκρεμίσουμε για να ανοίξουμε τα ποτάμια, ούτε να κάνουμε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα γιατί και κοστίζουν αλλά και απαιτούν μεγάλες θυσίες από τους κατοίκους μίας περιοχής, είναι όπως βλέπουμε στο χάρτη, να κάνουμε σημειακά καινοτόμα φυσικά έργα στο υδρογραφικό δίκτυο που σημειώνεται με την μπλε γραμμή, έξω από τον οικιστικό χώρο. Μέσα στον οικιστικό χώρο δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα», ολοκλήρωσε ο Ευθύμιος Λέκκας.

