Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο

Μετά την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, που «χτύπησε» πολλές περιοχές της χώρας και ιδίως της Αττικής, τα αντιπλημμυρικά έργα έρχονται και πάλι σε πρώτο πλάνο, με την περιφέρεια Αττικής να θέτει την προστασία του λεκανοπεδίου από τις έντονες βροχοπτώσεις -απόρροια της κλιματικής αλλαγής- στις άμεσες προτεραιότητες της.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, πως «στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».

Πράγμα που συνεπάγεται πως ο σχεδιασμός της περιφέρειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει στο επίκεντρο τη διαχείριση 448 ρεμάτων συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων διευθέτησης, καθαρισμών και υποδομών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των βασικών φάσεων το 2028.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη των -αντιπλημμυρικών- έργων, τονίζοντας πως «είναι στα σκαριά 6 πολύ μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής» και μάλιστα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Κομβικές παρεμβάσεις και ορόσημα

Υπό την ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκτελούνται έργα διευθέτησης σε έξι μεγάλα ρέματα (Εσχατιάς, Ραφήνας, Καναπίτσας, Ερασίνου, Αγίου Γεωργίου και Γιαννούλας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Ιλισό, όπου η κατεδάφιση της παλαιάς λίθινης γέφυρας και οι εκτεταμένες εκβαθύνσεις στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την παροχετευτικότητα του ποταμού. Η νέα γέφυρα θα παραδοθεί τον Μάρτιο, ενώ το σύνολο των εργασιών εκβάθυνσης, προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Χρηματοδότηση και φάσεις υλοποίησης

Το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας αφορά έργα συνολικού ύψους 471 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση, ύψους 115 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 17 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στάδιο συμβασιοποίησης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς (27 εκατ. ευρώ), η κατασκευή δικτύων ομβρίων σε Νίκαια, Ρέντη, Κορυδαλλό και Φυλή, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις σε Κερατσίνι, Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη. Παράλληλα, 38 επιπλέον έργα προγραμματίζονται για δημοπράτηση εντός του 2026.

Συντήρηση και καθαρισμοί

Πέραν των μεγάλων υποδομών, διατίθενται 30,5 εκατ. ευρώ για τον συνεχή καθαρισμό των ρεμάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών. Το ποσό αυτό καλύπτει επίσης κρίσιμες εργασίες αντιστήριξης πρανών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

