Κορυδαλλός: Ανατροπή για τη δολοφονία του βαρυποινίτη – Το σκοτεινό παρελθόν του νέου υπόπτου

Νέα δεδομένα προκύπτουν στις έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία του 49χρονου βαρυποινίτη αλβανικής καταγωγής, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Ενώ αρχικά ένας Έλληνας κατάδικος ανέλαβε την ευθύνη του εγκλήματος, οι διωκτικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο πραγματικός δράστης να είναι άλλος.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί σε έναν 44χρονο Αλβανό ποινικό, ο οποίος είχε μεταφερθεί πρόσφατα στις φυλακές και διέμενε σε γειτονικό κελί. Η ανατροπή στηρίζεται σε συγκεκριμένα ευρήματα, καθώς ο 44χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενεπλάκη σε σφοδρή πάλη με το θύμα.

«Κλειδί» το εγκληματικό παρελθόν του 44χρονου

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε τη βαρύτητα της προσωπικότητας του νέου υπόπτου, ανασύροντας μια παλαιότερη υπόθεση που είχε σοκάρει το πανελλήνιο: «Προ μερικών ημερών είχαμε τη δολοφονία ενός 49χρονου βαρυποινίτη, αλβανικής καταγωγής, στη Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Είχε εμφανιστεί ένας Έλληνας ποινικός και είπε στον αρχιφύλακα ότι ‘ξέρετε, εγώ τον σκότωσα’. Όμως οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους ότι δράστης της δολοφονίας είναι ένας άλλος 44χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε μόλις μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και ήταν σε κάποιο διπλανό κελί. Οι έρευνες εστιάζονται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, λόγω του γεγονότος ότι ήταν τραυματισμένος με μαχαίρι και ο ίδιος ο 44χρονος, δείγμα ότι αυτός πάλεψε πιθανόν με το θύμα».

Συμπληρώνοντας το προφίλ του 44χρονου, ο δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι ο 44χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη συγκεκριμένη δολοφονία και ερευνάται αυτό το ενδεχόμενο, είχε σκοτώσει το 2011 έναν 35χρονο Αλβανό για κάποιες υποθέσεις δοσοληψιών στην Καλαμάτα και δίπλα από ένα ποτάμι εκεί στην περιοχή είχε σκοτώσει με μαχαίρι, χτυπώντας στον λαιμό, το 2χρονο παιδί του».

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν η ομολογία του Έλληνα κρατουμένου ήταν μια απόπειρα παραπλάνησης ή κάλυψης του πραγματικού δράστη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να οριστικοποιηθεί η ταυτοποίηση του δράστη της στυγερής δολοφονίας εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.