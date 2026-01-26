Ξέσπασμα φονικού ιού χωρίς θεραπεία οδηγεί τα αεροδρόμια στην εφαρμογή μέτρων τύπου COVID

Ο ιός ήρθε ξανά στο προσκήνιο έπειτα από την επιβεβαίωση πέντε κρουσμάτων στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας

Δημήτρης Δρίζος

Ξέσπασμα φονικού ιού χωρίς θεραπεία οδηγεί τα αεροδρόμια στην εφαρμογή μέτρων τύπου COVID

Αεροδρόμια σε χώρες της Ασίας επαναφέρουν μέτρα που θυμίζουν την περίοδο της πανδημίας COVID-19, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων του φονικού ιού Nipah στην Ινδία, ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός Nipah είναι ζωονόσος, δηλαδή μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, ενώ μπορεί να εξαπλωθεί και μέσω μολυσμένων τροφίμων ή με άμεση επαφή μεταξύ ανθρώπων.

Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 40 έως 75%, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα.

Τα κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη

Ο ιός ήρθε ξανά στο προσκήνιο έπειτα από την επιβεβαίωση πέντε κρουσμάτων στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας.

Όπως δήλωσε στην Telegraph ο Narayan Swaroop Nigam, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας της περιοχής, δύο από τα κρούσματα αφορούν νοσηλεύτριες ιδιωτικού νοσοκομείου, με τη μία να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο γυναίκες εργάζονταν μαζί στο νοσοκομείο από τις 28 έως τις 30 Δεκεμβρίου και λίγες ημέρες αργότερα εμφάνισαν συμπτώματα, με αποτέλεσμα να εισαχθούν στη ΜΕΘ στις 4 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Independent, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου περίπου 100 άτομα είχαν τεθεί σε καραντίνα.

Έκτακτα μέτρα σε αεροδρόμια

Μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, χώρες όπως η Ταϊλάνδη, το Νεπάλ και η Ταϊβάν ενίσχυσαν τα προληπτικά μέτρα στα αεροδρόμιά τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των ταξιδιωτών στα διεθνή σημεία εισόδου.

Όπως σημειώνεται, επιβάτες με υψηλό πυρετό ή συμπτώματα που παραπέμπουν σε λοίμωξη από Nipah υποβάλλονται σε επιπλέον ελέγχους, ενώ σε ύποπτες περιπτώσεις μεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις καραντίνας.

Τα συμπτώματα και η εξέλιξη της νόσου

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η λοίμωξη από τον ιό Nipah μπορεί να κυμαίνεται από ασυμπτωματική έως ιδιαίτερα σοβαρή.

Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, εμετούς και πονόλαιμο. Σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούν ζάλη, υπνηλία, διαταραχές συνείδησης και νευρολογικά σημάδια που παραπέμπουν σε οξεία εγκεφαλίτιδα.

Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν άτυπη πνευμονία και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με τις βαριές περιπτώσεις να εξελίσσονται ραγδαία, οδηγώντας ακόμη και σε κώμα μέσα σε 24 έως 48 ώρες.

