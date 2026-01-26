Ράμα: Θερμή υποδοχή στο Ισραήλ - «Τα γόνατα μου τρέμουν που μιλάω μπροστά σου Μπίμπι»

Μία άκρως θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στο Ισραήλ στον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στη Κνεσέτ.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Αλβανία, την οποία εκπροσωπώ, και ο λαός της χώρας μου – ο οποίος, όπως λίγοι άλλοι, στάθηκε στο πλευρό του εβραϊκού λαού – αξίζουν πραγματικά κάθε σεβασμό από το Κράτος του Ισραήλ. Και έτσι [άξιζε] το εξαιρετικά διακεκριμένο Προεδρικό Μετάλλιο Τιμής που μου απένειμε ο Εξοχότατος Πρόεδρος Χέρτζογκ ένας ευγενής και πιστός φίλος της Αλβανίας», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια μίλησε για το τρακ που ένιωθε από το βήμα της ισραηλινής Βουλής και «το πολύ ειλικρινές συναίσθημα που ήξερα ότι θα ένιωθα σε αυτό το πολύ ξεχωριστό μέρος και εάν η Μοσάντ δεν σας έχει ενημερώσει ήδη, σας ενημερώνω ότι τα γόνατα μου τρέμουν». Οι βουλευτές αλλά και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε εκείνο το σημείο άρχισαν να τον χειροκροτούν.

«Και υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που τα γόνατα μου τρέμουν. Το ήξερα. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής ήξερα ότι το να μιλήσω εδώ θα το ένιωθα σαν διαγωνισμό ομιλίας με το να πρέπει να την δώσω μπροστά στον κορυφαίο από τους πέντε ομιλητές του κόσμου, τουλάχιστον στη δική μου λίστα πρωθυπουργέ Νετανιάχου. Θα βάλω τα δυνατά μου αγαπημένε Μπίμπι να επιβιώσω από την κρίση σου γνωρίζοντας πλήρως ότι είμαι ο δεύτερος ομιλητής παγκοσμίως μετά τον Τραμπ που απλώς δεν μπορεί να αποφύγεις να ακούσεις», είπε ο Ράμα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να χαμογελάει πλατιά.

«Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι προσωπικό επειδή έχω μάθει ότι ανάμεσα σε Εβραίους τα πάντα γίνονται προσωπικά και αρκετά γρήγορα. Δεν είμαι μουσουλμάνος. Το άλλο μου μισό είναι μουσουλμάνα. Είμαι καθολικός. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας από προηγούμενα κεφάλαια της ζωής μας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το νεότερο (σ.σ. παιδί) μας, ένα 11χρονο αγόρι, θα αποφασίσει για τον εαυτό του κάποια μέρα αλλά με δεδομένο τον ασυγκράτητο ενθουσιασμό του, όταν του λέμε ότι θα κάνουμε ευχές στο Δυτικό Τείχος, η ιδέα ότι μπορεί μία μέρα να επιλέξει να γίνει Εβραίος δεν είναι εντελώς παράλογη και αυτό θα ήταν εντάξει για εμάς. Όπως θα ήταν εντάξει αν επιλέξει να γίνει μουσουλμάνος ή να γίνει χριστιανός. Παρόλα αυτά μην αυταπατάστε αυτό το μικρό πορτρέτο της οικογένειάς μας δεν είναι μία μοναδική εκκεντρικότητα. Είναι στην πραγματικότητα μία συνηθισμένη αλβανική ιστορία», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Διαβάστε επίσης