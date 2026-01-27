Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

Ένας πρώην γερουσιαστής στη Γαλλία δικάζεται στο Παρίσι με την κατηγορία ότι έριξε ναρκωτική ουσία στο ποτό μιας συναδέλφου του πολιτικού για να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

O κατηγορούμενος πρώην γερουσιαστής Ζοέλ Γκεριό

Πριν από ένα χρόνο, η Γαλλία συγκλονίστηκε από μια υπόθεση στην οποία δεκάδες άνδρες κατηγορήθηκαν ότι βίασαν μια ναρκωμένη γυναίκα, τη Ζιζέλ Πελικό, με τη βοήθεια του συζύγου της. Η υπόθεση επανήλθε στη συλλογική μνήμη, καθώς ένας πρώην γερουσιαστής δικάζεται, κατηγορούμενος ότι έριξε MDMA (ναρκωτική ουσία, κοινώς γνωστή ως ecstasy) στο ποτό μίας συναδέλφου του βουλευτή προκειμένου να την κακοποιήσει.

Ο Ζοέλ Γκεριό 68 ετών, κατηγορείται ότι έβαλε την ουσία σε ένα ποτήρι σαμπάνιας που σέρβιρε στη βουλευτή Σαντρίν Ζοσό τον Νοέμβριο του 2023. Έχει παραδεχτεί ότι της σέρβιρε ένα ποτό εμπλουτισμένο με MDMA, αλλά λέει ότι ήταν ατύχημα. Η 50χρονη Ζοσό έχει έκτοτε μιλήσει ανοιχτά για την υπόθεση και βοήθησε στην καθοδήγηση μιας κοινοβουλευτικής έρευνας για εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η διήμερη δίκη που ξεκίνησε χθες Δευτέρα (26/1) απηχεί την ιστορική υπόθεση ναρκωτικών και βιασμού που συγκλόνισε τη Γαλλία και μετέτρεψε τη Ζιζέλ Πελικό σε παγκόσμιο είδωλο της καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας.

Ο Γκεριό κατηγορείται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για κρυφή χορήγηση ουσίας που αλλοιώνει τη διακριτική ικανότητα με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Σύμφωνα με τη Ζοσό, ένα κεντρώο μέλος του κοινοβουλίου, ο κεντροδεξιός γερουσιαστής την κάλεσε στο διαμέρισμά του στο Παρίσι για αυτό που εκείνη θεώρησε ως εορτασμό της επανεκλογής του. Γνώριζε τον Γκεριό εδώ και χρόνια και τον θεωρούσε φίλο της.

«Πήγα στο σπίτι ενός φίλου. Έφυγα τρομοκρατημένη»

Η Ζοσό είπε ότι άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία γρήγορα αφού ήπιε σαμπάνια, ένιωσε ταχυπαλμίες και το σώμα της άρχισε να τρέμει. Βγήκε έξω, πήρε ταξί και πήγε σε νοσοκομείο, όπου σε εξέταση αίματος βρέθηκε σημαντική ποσότητα MDMA, πολύ υψηλότερη από το τυπικό επίπεδο για ψυχαγωγική χρήση. Έκτοτε πήρε άδεια για ιατρικούς και ψυχολογικούς λόγους. Δύο μήνες αργότερα, όταν επέστρεψε στην Εθνοσυνέλευση, περιέγραψε τη σκηνή.

«Πήγα στο σπίτι ενός φίλου για να γιορτάσω την επανεκλογή του. Βγήκα τρομοκρατημένη», είπε στους νομοθέτες. «Ανακάλυψα έναν δράστη. Τότε συνειδητοποίησα ότι είχα ναρκωθεί χωρίς να το ξέρω. Αυτό ονομάζουμε επίθεση που διευκολύνεται από ναρκωτικά», πρόσθεσε. Ο Γκεριό επέμεινε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ναρκώσει την Ζοσό ή να της επιτεθεί.

Ο πρώην γερουσιαστής δήλωσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα ότι έκανε ένα «πολύ σοβαρό» λάθος που τον ανάγκασε να σερβίρει στη Ζοσό ένα ποτό με ναρκωτικά. «Λυπάμαι πολύ για τη Σαντρίν, αυτό είναι κάτι που δεν ήθελα ποτέ... Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρέσει», είπε.

Ο Γκεριό είπε ότι πήρε το MDMA από έναν άλλο γερουσιαστή, τον οποίο αρνήθηκε να κατονομάσει, για να τον βοηθήσει, καθώς υπέφερε από κατάθλιψη και άγχος. Είπε ότι έβαλε λίγη από τη λευκή σκόνη σε ένα ποτήρι που προοριζόταν για τον εαυτό του, αλλά δεν την πήρε. Την επόμενη μέρα, πρόσφερε κατά λάθος το ποτήρι στη Ζοσό.

«Τα πράγματα συνέβησαν πολύ, πολύ γρήγορα. Δεν το σκέφτηκα», είπε, επιμένοντας ότι συνειδητοποίησε αργότερα τι είχε συμβεί. Παραδέχτηκε «άγνοια» για το MDMA και «βλακεία». Ο Γκεριό παρέμεινε στη Γερουσία για σχεδόν δύο χρόνια μετά την απαγγελία κατηγοριών παρά τις πολιτικές πιέσεις για παραίτηση. Παραιτήθηκε τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας την κίνηση ως πολιτική απόφαση χωρίς καμία σχέση με τις νομικές διαδικασίες.

Καθώς η δίκη ξεκίνησε σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους και μέλη του κοινού, ο Ζοσό φάνηκε αγχωμένη και λυπημένη κατά την ανάγνωση των συμπερασμάτων της έρευνας από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Η έρευνα έδειξε ότι ο Γκεριό αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο με επίκεντρο τη χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του ecstasy, σε σχέση με βιασμό, περίπου ένα μήνα πριν από το περιστατικό. Η ετυμηγορία αναμένεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση θυμίζει την ιστορική δίκη του Πελικό. Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ξέσπασε η υπόθεση του γερουσιαστή, η Γαλλία συγκλονίστηκε από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία έφερε στο προσκήνιο παγκοσμίως τη σεξουαλική κακοποίηση που διευκολύνεται από ναρκωτικά. Ο πρώην σύζυγος της Πελικό και 50 άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για σεξουαλική επίθεση εναντίον της ενώ εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών μεταξύ 2011 και 2020.

Η οδυνηρή και άνευ προηγουμένου δίκη αποκάλυψε πώς η πορνογραφία, τα chatrooms και η αδιαφορία των ανδρών για τη συναίνεση - ή η θολή κατανόηση - τροφοδοτούν την κουλτούρα του βιασμού. Ωστόσο, ακόμη και μετά τη δίκη του Πελικό, η Γαλλία μόλις τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζει τέτοια εγκλήματα.

Η χρήση ναρκωτικών για διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης τιμωρείται με φυλάκιση έως και 5 ετών, σε σύγκριση με τη μέγιστη ποινή των 10 ετών για κατοχή ναρκωτικών. Η Ζοσό έγινε σημαντική προσωπικότητα στη μάχη της Γαλλίας κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά, εντασσόμενη σε έναν οργανισμό που ίδρυσε η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν Νταριάν.

Μετά την υπόθεση Πελικό, η Γαλλία υιοθέτησε έναν νέο νόμο τον Οκτώβριο του 2025 που ορίζει τον βιασμό και άλλες σεξουαλικές επιθέσεις ως οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη. Μέχρι τότε, ο βιασμός οριζόταν βάσει του γαλλικού δικαίου ως διείσδυση ή στοματικό σεξ με τη χρήση «βίας, εξαναγκασμού, απειλής ή αιφνιδιασμού».

Αυξημένη ευαισθητοποίηση σε όλο τον κόσμο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπόθεση Μπιλ Κόσμπι που ήρθε στο φως το 2014 ευαισθητοποίησε το κοινό σχετικά με ένα μοτίβο που περιελάμβανε την προσφορά χαπιών ή ποτών σε θύματα -κυρίως γυναίκες-, με αποτέλεσμα να αισθάνονται αποπροσανατολισμένα, ημιλιπόθυμα ή παράλυτα.

Ο Κόσμπι, κάποτε γνωστός ως «ο μπαμπάς της Αμερικής», καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση και φυλακίστηκε. Ωστόσο, το 2021, το ανώτατο δικαστήριο της Πενσυλβάνια ακύρωσε την καταδίκη του και διέταξε την απελευθέρωσή του, σε μια εκπληκτική ανατροπή. Ο Κόσμπι είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση -υπό την επήρεια ναρκωτικών- μιας γυναίκας το 2004 στο σπίτι του κοντά στη Φιλαδέλφεια.

Τον περασμένο μήνα, οι βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για επανειλημμένη ναρκωτική χρήση και βιασμό μιας γυναίκας , η οποία είναι πλέον πρώην σύζυγός του. Πέντε άλλοι άνδρες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον της ίδιας γυναίκας.

Ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, κατηγορήθηκε για 56 αδικήματα σε διάστημα 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κατηγοριών για βιασμό και χορήγηση ουσίας με πρόθεση «ναρκώσεως» της 48χρονης Τζοάν Γιανγκ μεταξύ 2010 και 2023, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Στέμματος και την Αστυνομία του Γουίλτσιρ.

