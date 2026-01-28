Γαλλία: Τέσσερα χρόνια φυλάκιση στον πρώην γερουσιαστή που νάρκωσε συνάδελφό του για να τη βιάσει

Γάλλος πρώην γερουσιαστής κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωσε συνάδελφό του πολιτικό, με πρόθεση σεξουαλικής επίθεσης. Ο Ζοέλ Γκεριό καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση

O κατηγορούμενος πρώην γερουσιαστής Ζοέλ Γκεριό

AP
Δικαστήριο της Γαλλίας έκρινε ένοχο έναν πρώην γερουσιαστή που ναρκωσε μια βουλευτή με πρόθεση να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο Ζοέλ Γκεριό, 68 ετών, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και καλείται να περάσει τους 18 μήνες υποχρεωτικά στη φυλακή. Η δίκη του πρώην γερουσιαστή, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων πραγματοποιήθηκε μήνες αφότου η Γαλλία συγκλονίστηκε από μια υπόθεση στην οποία ο Γάλλος Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή νάρκωνε επανειλημμένα την τότε σύζυγό του, ώστε ο ίδιος και δεκάδες άγνωστοι να μπορέσουν να τη βιάσουν.

Η βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης, Σαντρίν Ζοσό, δήλωσε λίγο μετά την ετυμηγορία της Τρίτης ότι ήταν μια «τεράστια ανακούφιση». Οι δικηγόροι του Γκεριό από την πλευρά τους δήλωσαν ότι θα ασκήσει έφεση. Οι Γάλλοι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τον πρώην γερουσιαστή, ο οποίος χαρακτήρισε ατύχημα τη νάρκωση της επί δεκαετίας φίλης του τον Νοέμβριο του 2023 και παραδέχθηκε οτι είναι «ηλίθιος».

Αρνήθηκε ωστόσο οποιαδήποτε σεξουαλικά κίνητρα εναντίον της Ζοσό και παραιτήθηκε από την Άνω Βουλή τον Οκτώβριο. Λίγο αργότερα, διαγράφηκε από το κεντροδεξιό κόμμα Ορίζοντες. Τη Δευτέρα, η εμφανώς ταραγμένη Ζοσό, 50 ετών, είπε ότι νόμιζε ότι θα πέθαινε αφότου πήγε να δει τον Γκεριό στο διαμέρισμά του στο 6ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Είπε στο δικαστήριο του Παρισιού ότι είχε πάει να δει τον Γκεριό με χαλαρή διάθεση για να γιορτάσει την επανεκλογή του. Καθώς περνούσε η βραδιά, ανακάλυψα έναν δράστη». Ήταν η μόνη καλεσμένη στο σπίτι του στο Παρίσι εκείνο το βράδυ, και αφού της έβαλε ένα ποτήρι σαμπάνια στην κουζίνα, παρατήρησε ότι είχε γλυκιά και κολλώδη γεύση.

«Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν κακή σαμπάνια. Μετά επέμεινε να κάνουμε ξανά πρόποση. Το βρήκα περίεργο», είπε στο δικαστήριο. Η Ζοσέ περιέγραψε ότι σύντομα ένιωσε αδιαθεσία με ταχυπαλμία και έφυγε βιαστικά πριν πάει στο νοσοκομείο. Μια τοξικολογική έκθεση αποκάλυψε υψηλή δόση ναρκωτικού στο αίμα της. Έκσταση βρέθηκε επίσης στο διαμέρισμα του Γκεριό.

Ο δικηγόρος της είπε ότι είχε πάρει έξι μήνες άδεια από την εργασία της, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε λάβει «φυσική θεραπεία, ψυχολογική και ψυχιατρική παρακολούθηση ενώ έκανε αναδρομές στο παρελθόν και είχε εφιάλτες».

Η Ζοσό είπε ότι έπρεπε να αφαιρέσει τέσσερα δόντια λόγω του στρες που την έκανε να τρίζει τα δόντια της. Ο Γκεριό είπε ότι είχε ρίξει το κονιοποιημένο έκσταση σε ένα ποτήρι την προηγούμενη μέρα για να ηρεμήσει μια κρίση πανικού, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να μην το πάρει, τοποθετώντας το ποτήρι πίσω στο ντουλάπι. «Εν ολίγοις, είμαι ηλίθιος», κατέληξε.

Ο εισαγγελέας Μπέντζαμιν Κουλόν υποστήριξε ότι «έβαλε σκόπιμα» MDMA στη σαμπάνια της Ζοσό και ζήτησε πενταετή απαγόρευση από δημόσια αξιώματα. Απαίτησε επίσης να συμπεριληφθεί ο πρώην γερουσιαστής στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών, εκτός από την ποινή φυλάκισης.

Ο Γκεριό, ο οποίος διετέλεσε γερουσιαστής από το 2011 έως το 2025, είχε ψηφίσει υπέρ του νόμου που θεσπίζει το αδίκημα της χορήγησης επιβλαβούς ουσίας με πρόθεση διάπραξης βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης, δήλωσε ο Κουλόν. Η Γαλλία ενσωμάτωσε επίσημα πέρυσι την αρχή της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού, ορίζοντας ότι σεξουαλική πράξη χωρίς αυτήν αποτελεί βιασμό, μετά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία.

