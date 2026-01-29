«Ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε επτά εμπορευματοκιβώτια με αλεύρι σε σάκους

«Ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
Το υπουργείο Εσωτερικών της Γουατεμάλας ανακοίνωσε την Τετάρτη αυτήν που χαρακτήρισε «ιστορική» κατάσχεση ποσότητας 4,9 τόνων κοκαΐνης σε λιμάνι της χώρας της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό.

Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών την Κυριακή στην Πουέρτο Κετσάλ, 85 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, διευκρίνισε.

Κατασχέθηκε η «μεγαλύτερη ποσότητα» που εντοπίστηκε ποτέ «μόνο μια επιχείρηση» των αρχών της χώρας, ανέφερε το υπουργείο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιστορική». Η ποσότητα ξεπερνά τους σχεδόν 4,4 τόνους που είχαν κατασχεθεί τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο του 2024.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε επτά εμπορευματοκιβώτια με αλεύρι σε σάκους. Η αξία της εκτιμάται πως ανερχόταν σε 85 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική αγορά, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα εμπορευματοκιβώτια έφθασαν στη χώρα «από την Κόστα Ρίκα».

Διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν λιμάνια χωρών της κεντρικής Αμερικής για τη διακίνηση κοκαΐνης με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Το 2025 οι αρχές της Γουατεμάλας ανακοίνωσαν πως κατασχέθηκαν συνολικά 9,8 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα αισθητά μικρότερη από τους 18,2 τόνους που είχε ανακοινωθεί πως κατασχέθηκαν το 2024.

