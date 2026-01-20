Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Γουατεμάλα μετά τις επιθέσεις συμμοριών – Εννέα οι νεκροί αστυνομικοί

Άλλος ένας αστυνομικός, ο ένατος κατά σειρά, υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών έπειτα από το κύμα επιθέσεων που ακολούθησε τις εξεγέρσεις σε φυλακές της Γουατεμάλας. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τον πρόεδρο της χώρας στην κήρυξη «κατάστασης πολιορκίας», σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η δράση των συμμοριών.

Αστυνομικοί έγιναν στόχος συντονισμένων επιθέσεων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, σε αντίποινα για την επιχείρηση ανάκτησης του ελέγχου, προχθές Κυριακή, σε τρεις φυλακές, όπου κρατούμενοι είχαν κρατήσει ομήρους δεκάδες σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έναν ψυχίατρο.

Οι εξεγέρσεις, που επαναλαμβάνονται από τα μέσα του 2025, είχαν στόχο να αποτραπεί η μεταγωγή αρχηγών συμμοριών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, με τους στασιαστές να απαιτούν την επιστροφή τους ή τη μεταφορά τους σε κέντρα κράτησης με ηπιότερο καθεστώς.

Οχτώ νεκροί αστυνομικοί την Κυριακή

Οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν την Κυριακή. Ο ένατος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με συνάδελφό του και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε τη Δευτέρα σε δημόσιο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας και του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα μίλησε για «άνανδρες επιθέσεις από τρομοκράτες», τονίζοντας ότι οι δολοφονίες έγιναν σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους.

Ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο ανακοίνωσε την επιβολή «κατάστασης πολιορκίας» σε ολόκληρη τη χώρα για 30 ημέρες, λέγοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών.

Το μέτρο, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ, αν και εκκρεμεί η κοινοβουλευτική επικύρωσή του, αναστέλλει βασικά συνταγματικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη συνάθροιση και στις διαδηλώσεις, και επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστική εντολή.

Ο υπουργός Άμυνας Χένρι Σάενς ανακοίνωσε ότι ο στρατός βγαίνει στους δρόμους για περιπολίες, με στόχο να πληγούν οι δομές του οργανωμένου εγκλήματος και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Νταβίντ Κουστόδιο, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών ακόμη και με χρήση όπλων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Δευτέρα ήταν η πρώτη από τις τρεις ημέρες εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ οι κηδείες των πεσόντων αστυνομικών, με τις σορούς σκεπασμένες με τη σημαία της Γουατεμάλας, τελέστηκαν με μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών και παρουσία του προέδρου.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha, που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τόσο από τη Γουατεμάλα όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκρούονται εδώ και χρόνια για τον έλεγχο περιοχών της χώρας. Εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς και πολίτες, ενώ όποιος αρνείται να πληρώσει, δολοφονείται. Στις δύο οργανώσεις αποδίδονται δεκάδες δολοφονίες, εκβιασμοί και διακίνηση ναρκωτικών.