Ευρωπαϊκή χώρα κατασκεύασε ανεμογεννήτριες στον ωκεανό: Λίγο αργότερα η θάλασσα αντέδρασε
Οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες της Ολλανδίας στη Βόρεια Θάλασσα μεταμορφώνουν τον βυθό, δημιουργώντας νέα οικοσυστήματα και προσελκύοντας δεκάδες θαλάσσια είδη εκεί που πριν υπήρχε το απόλυτο... τίποτα.
Οι ανεμογεννήτριες που έχει τοποθετήσει η Ολλανδία στη Βόρεια Θάλασσα δεν παράγουν μόνο καθαρή ενέργεια, αλλά φαίνεται πως αλλάζουν ριζικά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος του έργου OranjeWind, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
