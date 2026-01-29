Ευρωπαϊκή χώρα κατασκεύασε ανεμογεννήτριες στον ωκεανό: Λίγο αργότερα η θάλασσα αντέδρασε

Οι ανεμογεννήτριες που έχει τοποθετήσει η Ολλανδία στη Βόρεια Θάλασσα δεν παράγουν μόνο καθαρή ενέργεια, αλλά φαίνεται πως αλλάζουν ριζικά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος του έργου OranjeWind, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

