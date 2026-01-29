Δήμητρα Γαλάνη για Κώστα Γανωσέλη: «Τεράστιο κενό στη καρδιά μου, σ' ευχαριστώ για την ψυχή σου»

Ο ενορχηστρωτής και μαέστρος Κώστας Γανωσέλης πέθανε σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο και συνεργασίες που ξεπέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας, αγγίζοντας τη διεθνή μουσική σκηνή.

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γανωσέλης, ένας από τους σημαντικότερους ενορχηστρωτές και μαέστρους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους και συνεργάτες να τον αποχαιρετούν δημόσια, υπογραμμίζοντας τη σπουδαία του προσφορά αλλά και το ανθρώπινο αποτύπωμά του.

Μεταξύ αυτών, η Δήμητρα Γαλάνη έγραψε:

«Κώστα μου …

Τι ξαφνικό νέο σήμερα που μου μαύρισε τη

ψυχή…

Τι τεράστια απώλεια αυτή για τη μουσική μας…

Τι τεράστιο κενό στη καρδιά μου…

Σ ‘ευχαριστώ που είχα τη τύχη να δουλέψουμε μαζί

και να φτιάξουμε πράγματα που άντεξαν στον

χρόνο και δικαιώθηκαν τόσο από τις νεότερες

γενιές…

Σ’ ευχαριστώ για τη ψυχή σου, την ευθύτητα, τη

πνευματικότητα σου αλλά πάνω απ’ όλα για τη

μουσική που είχες μέσα σου και τη μοιράστηκες

μαζί μας τόσο γενναιόδωρα

Πόσο θα μας λείψεις…

Στο καλό Κωστή μου…».

