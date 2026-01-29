Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο γήπεδο για να αθληθεί, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι

Newsbomb

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Φαρκαδόνα Τρικάλων η είδηση ότι 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της περιοχής.

Ο Λεωνίδας Λόιος καταγόταν από την Παναγίτσα, διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, ο 36χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε. Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και ξεκίνησε να τον αναζητά.

img9186-768x785-1jpeg.jpg

O Λεωνίδας Λόιος.

trikalanews.gr

Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες - Στο «Παπαγεωργίου» για νοσηλεία οι δύο οπαδοί

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σιγή ιχθύος από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων - «Ο τεχνικός ασφαλείας εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα», λένε στο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» με κανέναν τρόπο - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού και βίντεο της παράβασης

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή Παπασταύρου και Εξάρχου

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - Πόσο πιθανή είναι μία επίθεση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο προϊόν της ProntoPegno για άμεση πώληση χρυσού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Φιντάν για συνομιλίες σχετικά με τις ΗΠΑ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν: «Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:56LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είναι η απόλυτη απώλεια», είπε για τον χαμό της μητέρας του

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Απογειώθηκε το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ με τους τραυματίες - Θρησκευτική λειτουργία πριν πετάξουν οι σοροί

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ