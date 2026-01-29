Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Φαρκαδόνα Τρικάλων η είδηση ότι 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της περιοχής.

Ο Λεωνίδας Λόιος καταγόταν από την Παναγίτσα, διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, ο 36χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε. Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και ξεκίνησε να τον αναζητά.

O Λεωνίδας Λόιος. trikalanews.gr

Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

