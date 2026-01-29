Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια - Βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρικών μέσων ενημέρωσης, έκρηξη σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης στο διυλιστήριο TÜPRAŞ στο Ιζμίτ, στην επαρχία Κοτζάελι.

Μετά την έκρηξη, έπειτα από σχετική ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις.

Ο ουρανός στην περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό.

?Tüpraş İzmit rafinerisinde büyük patlamahttps://t.co/dFwNXCOpvf

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει η τεχνική για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της έκρηξης.

Η Tüpraş ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην αυλή δεξαμενών στο διυλιστήριο της Σμύρνης τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις ομάδες και ότι κανείς δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Η Tüpraş εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Ξέσπασε πυρκαγιά στην αυλή δεξαμενών του διυλιστηρίου μας στο Ιζμίτ περίπου στις 9:30 μ.μ. σήμερα το βράδυ. Οι ομάδες τεχνικής ασφάλειας έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο. Κανένας εργαζόμενος δεν επηρεάστηκε. Οι δραστηριότητές μας συνεχίζονται κανονικά».