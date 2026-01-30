ΗΠΑ: Τον κράτησαν ζωντανό χωρίς πνεύμονες έως ότου βρεθεί μόσχευμα - Το πρωτοποριακό σύστημα

Για δύο κρίσιμες ημέρες, γιατροί κατάφεραν να κρατήσουν έναν βαριά ασθενή στη ζωή χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα «τεχνητών πνευμόνων», ανοίγοντας νέες προοπτικές για ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση και δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα υπάρχοντα μέσα υποστήριξης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας