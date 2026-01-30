ΗΠΑ: Τον κράτησαν ζωντανό χωρίς πνεύμονες έως ότου βρεθεί μόσχευμα - Το πρωτοποριακό σύστημα
Γιατροί στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πρωτοποριακό σύστημα «τεχνητών πνευμόνων» για να κρατήσουν ασθενή στη ζωή επί δύο ημέρες, έως ότου βρεθεί μόσχευμα.
Για δύο κρίσιμες ημέρες, γιατροί κατάφεραν να κρατήσουν έναν βαριά ασθενή στη ζωή χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα «τεχνητών πνευμόνων», ανοίγοντας νέες προοπτικές για ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση και δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα υπάρχοντα μέσα υποστήριξης.
