ΟΗΕ: Κινδυνεύει με άμεση οικονομική κατάρρεησ - Δεν πληρώνουν συνδρομές

Αιτία είναι οι «αποφάσεις» χωρών--δεν τις κατονόμασε--να μην τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για την «καταβολή των υποχρεωτικών συνεισφορών τους που χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού» του ΟΗΕ.

Newsbomb

ΟΗΕ: Κινδυνεύει με άμεση οικονομική κατάρρεησ - Δεν πληρώνουν συνδρομές

To σύμβολο του ΟΗΕ

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου χθες Παρασκευή, προειδοποίησε τα κράτη μέλη πως ο διεθνής θεσμός απειλείται με «άμεση οικονομική κατάρρευση» αν κάποια συνεχίσουν να μην πληρώνουν τις συνεισφορές τους.

Ο οργανισμός «είχε ήδη περάσει» δύσκολες περιόδους σε επίπεδο χρηματοδότησης, «αλλά η τρέχουσα κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική», τόνισε ο κ. Γκουτέρες σε επιστολή του στα κράτη μέλη, την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αιτία είναι οι «αποφάσεις» χωρών--δεν τις κατονόμασε--να μην τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για την «καταβολή των υποχρεωτικών συνεισφορών τους που χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού» του ΟΗΕ.

Με στάση απροκάλυπτα εχθρική έναντι της πολυμερούς συνεργασίας υπέρ της οποίας συνηγορεί ο οργανισμός, οι ΗΠΑ, ιδίως, αρνούνται τους τελευταίους μήνες να τιμήσουν δεσμεύσεις τους ή καθυστερούν υποχρεωτικές πληρωμές, ή μειώνουν τη χρηματοδότησή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε την αποχώρηση της χώρας του από 66 διεθνείς οργανισμούς που «δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων 31 που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε εξάλλου «συμβούλιο ειρήνης», που καταρχήν σκοπό έχει να εγγυηθεί την εφαρμογή του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, όμως στην πραγματικότητα, σύμφωνα με επικριτές της πρωτοβουλίας, θέλει να μετατραπεί σε διεθνή οργανισμό, αντικαθιστώντας τον ΟΗΕ.

Ενώ πάνω από 150 μέλη--από τα 193--κατέβαλαν τις οφειλές τους, τα Ηνωμένα Έθνη έκλεισαν το έτος 2025 χωρίς να τους έχει εξοφληθεί ποσό ύψους 1,6 δισεκ. δολαρίων, υπερδιπλάσιο του 2024.

Κι ο διεθνής θεσμός είναι αντιμέτωπος με «συνδεδεμένο πρόβλημα» που πλήττει ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική του κατάσταση: πρέπει να αποπληρώνει στα κράτη μέλη τα κεφάλαια που δεν δαπανήθηκαν, εξήγησε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΓ Γκουτέρες.

«Καφκικός κύκλος»

«Είμαστε παγιδευμένοι σε καφκικό κύκλο: αναμένεται από εμάς να αποπληρώσουμε χρήματα που δεν υπάρχουν», στηλίτευσε ο κ. Γκουτέρες στην επιστολή του.

Τα κενά χρηματοδότησης αναγκάζουν συχνά τον οργανισμό να παγώνει προσλήψεις, να καθυστερεί πληρωμές ή να κάνει περικοπές στις υπηρεσίες και στις αποστολές του.

Για τον επικεφαλής του ΟΗΕ, η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη και μέτρα αυτής της φύσης δεν αρκούν.

Εξέφρασε τον φόβο ότι δεν θα καταστεί εφικτή «η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού» του 2026, που εγκρίθηκε μόλις τον Δεκέμβριο. Και «ακόμα χειρότερα (...) η ρευστότητα του τακτικού προϋπολογισμού θα έχει εξαντληθεί τον Ιούλιο», προειδοποίησε.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς, κάλεσε τα κράτη μέλη να «τιμήσουν πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις τις υποχρεώσεις τους για πληρωμές» καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί «αναθεώρηση σε βάθος των οικονομικών κανόνων» του Οργανισμού.

Στα 3,4 δισεκ. δολάρια, ο προϋπολογισμός του 2026 είναι μειωμένος κατά 7% σε σχέση με εκείνον της περασμένης χρονιάς. Τα κράτη μέλη ενέκριναν εξάλλου την κατάργηση κάπου 2.400 θέσεων, εξαιτίας των πιο περιοριστικών δημοσιονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών.

Στα χαρτιά, οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον ΟΗΕ, που φθάνει το 22% της χρηματοδότησής του την περίοδο 2025-2027, με βάση μέθοδο υπολογισμού ανάλογα με τις δυνατότητες πληρωμής κάθε χώρας, όπως ορίζονται με βάση τα εθνικά έσοδά της. Η Κίνα κατατάσσεται δεύτερη, η συνεισφορά της καλύπτει περί το 20%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νευρική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός για την αποδοκιμασία της κεντρικής στρατηγικής μηνών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Όσα γνωρίζουμε για τις παραλείψεις - Η άδεια που δόθηκε με προθεσμία και τα κενά ασφαλείας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31ανουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Κινδυνεύει με άμεση οικονομική κατάρρεησ - Δεν πληρώνουν συνδρομές

04:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

04:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση εκατοντάδων πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

03:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν πια φυλακισμένοι αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πουλούν 30 ελικόπτερα Apache στο Ισραήλ

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Επανεκκινούν άμεσα οι πτήσεις απελάσεων από τις ΗΠΑ

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Μενεμένη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη - Πώς ήθελε να μπερδέψει

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα για την «Ένωση» ο Χακίμ Σαχαμπό

01:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγεία για τον Νίγηρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Μενεμένη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη - Πώς ήθελε να μπερδέψει

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)

21:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκό AKTOR 78-79: Διπλό... αρχηγού παρόντος και με τάσεις αυτοκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ