Μπάρακ για F-35: «Σε 4-6 μήνες θα τα έχει αποκτήσει η Τουρκία» - Τι είπε για Eurofighter, SAFE

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ μίλησε στη Σύνοδο Κορυφή Μέσης Ανατολής και Αφρικής κι αποκάλυψε ότι η απόφαση είναι ειλημμένη κι ότι οι Τούρκοι θα αποκτήσουν τα F-35 μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ημερομηνία που συμπίπτει με την επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κι ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα κι έλυσαν τα περισσότερα» είπε χαρακτηριστικά ο Μπάρακ.

Βέλη κατά της Ευρώπης

Παράλληλα, ο Μπάρακ έψεξε την Ευρώπη και το πρόγραμμα SAFE, λέγοντας ότι από τη μία δεν θέλει να εξοπλίσει την Τουρκία κι από την άλλη, την θέλει στο ΝΑΤΟ για να μπορεί να αντιμετωπίσει την Ρωσία... «Οι ΗΠΑ δεν πωλούν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, και πάνε και αγοράζουν Eurofighter» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάρακ, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση «τρελή».

Ξεκαθάρισε δε πως δεν υφίσταται θέμα με τους S-400 στην Τουρκία, καθώς είναι ανενεργό και το θέμα έχει λυθεί «To πρόβλημα με την Τουρκία ήταν οι S-400, για να μην κουράσω εδώ τον κόσμο, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα. Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία και τις κρατικές επιχειρήσεις να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό, κατά την περίοδο που θα κατέχουν τους S-400. Aυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ηρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει «αυτό είναι τρελό».

Η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι μεγάλοι προημηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σ.σ: Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν τέσσερα F-35 τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μας, στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου.

Σε 4-6 μήνες θα λυθεί το θέμα με τα F-35

«Ναι όμως δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά» παρατήρησε ο δημοσιογράφος. «Δεν έχουν πρόσβαση, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση για τα F-35 το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα έχει αντιγραφεί από κάποιον» απάντησε ο Μπάρακ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν στο τραπέζι για περίπου μια δεκαετία και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου το θέματος των S-400 το οποίο έχει δυο απαιτήσεις για να προχωρήσει.

Λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και το θέμα κατοχής η οποία είναι πιο δύσκολη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες, είναι καλή η σχέση των δύο προέδρων και όλοι, και ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.