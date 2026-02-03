Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγορά στην Τεχεράνη – Αγνοήθηκαν τρεις προειδοποιήσεις για θέματα ασφαλείας

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην αγορά Τζανάτ, στην περιοχή Τζανατάμπαντ της δυτικής Τεχεράνης, που «ξέσπασε» νωρίς το πρωί της Τρίτης (03/02).

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Πυροσβεστικής και Υπηρεσιών Ασφαλείας του Δήμου Τεχεράνης, Τζαλάλ Μαλέκι, ενημέρωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις τα σωστικά συνεργεία του οργανισμού έφτασαν στο σημείο με πλήρη εξοπλισμό σε λιγότερο από 7 λεπτά, εκκινώντας αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης.

?بازار جنت در غرب تهران کاملا در آتش سوخت



???

⚫️در تاریخ خواهند نوشت

در زمانه‌ای زندگی کردیم، که بهترین خبر، برای ما

«خبر جنگ بود» pic.twitter.com/bqiOn6AKuB — saharfrozandeh (@faribaamir39858) February 3, 2026

Ακόμη, τόνισε ότι οι ιθύνοντες της αγοράς Τζανάτ είχαν λάβει στο παρελθόν τρεις προειδοποιήσεις για θέματα ασφάλειας, οι οποίες αγνοήθηκαν, ενώ, προσέθεσε πως αυτό είναι απαράδεκτο από τη στιγμή που υπάρχει δίπλα και το εμπορικό κέντρο Niayesh.

Με την εκδήλωση της φωτιάς, τα συστήματα συναγερμού ενεργοποιήθηκαν άμεσα λόγω του καπνού και οι παρευρισκόμενοι στο εμπορικό συγκρότημα εκκένωσαν γρήγορα τον χώρο. Αντίθετα, στο παζάρι Τζανάτ δεν υπήρχε σύστημα συναγερμού, αλλά και κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας / ταξινόμησης ανάλογα με τα εμπορεύματα και τα αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί.

آتش سوزی گسترده در بازار جنت، کنار نیایش مال غرب #تهران انتهای بزرگراه نیایش.

یک هموطن: با یک صدای وحشتناک شروع شد مثل انفجار و دود سیاه که منطقه رو برداشته

۱۴ بهمن ۱۴۰۴ pic.twitter.com/aU3BNZAerJ — Liberation Liberation (@Liberation48) February 3, 2026

Τέλος, είπε ότι το μέγεθος των ζημιών από το περιστατικό είναι πολύ μεγάλο, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των εμπορευμάτων στο παζάρι ήταν ρούχα και καλλυντικά, όπως σπρέι, τα οποία συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

