Στάρμερ: «Βάρβαρες» οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας με -20 βαθμούς Κελσίου

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας  καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -20 βαθμούς Κελσίου ήταν «βάρβαρες» και «διεφθαρμένες», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Χιλιάδες κτίρια στο Κιέβο παραμένουν στο σκοτάδι εν μέσω πολικού ψύχους λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές ενέργειας. 

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας το βράδυ της Δευτέρας- καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -20 βαθμούς Κελσίου ήταν «βάρβαρες» και «ιδιαίτερα διεφθαρμένες», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ.

Έκανε τα σχόλια αυτά μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ώρες αφότου η Ρωσία έπληξε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και κρίσιμες υποδομές στην πρωτεύουσα, Κίεβο, και αλλού. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο τέλος μιας εβδομαδιαίας παύσης που ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ένα κύμα ψύχους σάρωνε την Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» και ότι θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο. Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντώνται με Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν ήταν απογοητευμένος από τις ανανεωμένες επιθέσεις της Ρωσίας, ο Τραμπ απάντησε: «[Η συμφωνία] έγινε την Κυριακή και αυτός [ο Πούτιν] πήγε από Κυριακή σε Κυριακή. Είναι πολύ, ξέρετε μια εβδομάδα, θα συμφωνούσαμε στα πάντα, γιατί κάνει πολύ, πολύ κρύο εκεί πέρα.» Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ηγείται των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Ρώσος ομόλογός του αρνείται τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι ζημιές από τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας ήταν εκτεταμένες, με περισσότερους από 1.000 κτιριακά συγκροτήματα στο Κίεβο να έχουν μείνει χωρίς θέρμανση και έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Χάρκοβο να έχει καταστραφεί. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε σταθμούς του μετρό, με κάποιους να έχουν στήσει σκηνές στις πλατφόρμες για να τους προστατεύσουν από το παγωμένο κρύο.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει κέντρα γύρω από το Κίεβο για να πηγαίνουν οι κάτοικοι για να ζεσταθούν. Επίσης, εισάγουν περισσότερες γεννήτριες προκειμένου να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες περιόδους διακοπής ρεύματος, καθώς οι μηχανικοί προσπαθούν να επισκευάσουν τις ζημιές. Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι η κατάσταση με το ενεργειακό σύστημα της χώρας παραμένει «δύσκολη» και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί.

Αυτό περιλαμβάνει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) Νταρνίτσια του Κιέβου, το οποίο, σύμφωνα με τον Σμιχάλ, είχε «υπέστη σοβαρές ζημιές». Η Ουκρανία έχει παραπονεθεί επανειλημμένα για έλλειψη πυραύλων - προτρέποντας τους συμμάχους να παραδώσουν περισσότερους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από περισσότερα από 100 drones νωρίς την Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι, ενώ είχε αναχαιτίσει τα περισσότερα από αυτά, αναφέρθηκαν επιθέσεις με drones σε 14 τοποθεσίες, μαζί με πτώση συντριμμιών. Στην περιοχή Ζαπορίζια, ο ηγέτης Ιβάν Φεντέροφ δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κατά τη διάρκεια επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα.

Εν τω μεταξύ, κορυφαίοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντώνται με διαπραγματευτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ - γαμπρός του Τραμπ - ενώνουν τις δυνάμεις τους με ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών για να καταλήξουν στην ειρηνευτική συμφωνία που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Το πιο δύσκολο ζήτημα στο τραπέζι αφορά τις ρωσικές απαιτήσεις προς την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο έδαφος της ανατολικής βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο η Μόσχα δεν ελέγχει επί του παρόντος. Η Ρωσία έχει σημειώσει αργή πρόοδο στον τομέα πρόσφατα. Ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

