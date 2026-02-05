Ερευνητές κατέγραψαν γιγαντιαία μέδουσα «φάντασμα» στα ανοιχτά της Αργεντινής

Μια αποστολή εξερεύνησης βαθέων υδάτων στα ανοικτά της Αργεντινής έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο θαλάσσιο πλάσμα: μια γιγαντιαία μέδουσα, το μέγεθος της οποίας μπορεί να συγκριθεί με εκείνο ενός σχολικού λεωφορείου. Η Stygiomedusa gigantea, πιο γνωστή ως η γιγάντια μέδουσα-φάντασμα, βιντεοσκοπήθηκε 250 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό στο υποθαλάσσιο φαράγγι Κολοράντο-Ρόσον.

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt κατέγραψαν το πλάσμα, το οποίο μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 1 μέτρο, με τα πλοκάμια του να φτάνουν σε μήκος έως και 10 μέτρα. Τα τέσσερα «χέρια» τους, που μοιάζουν με μακριές ροζ κορδέλες, δεν είναι πλοκάμια που τσιμπούν. Αντίθετα, οι μέδουσες τα χρησιμοποιούν για να πιάσουν τα θηράματά τους, δηλαδή ψάρια και πλαγκτόν, σύμφωνα με τους ερευνητές του ινστιτούτου.

Στο μαγευτικό βίντεο, που καταγράφηκε μέσω ενός αυτόνομου υποβρυχίου γνωστού ως ROV SuBastian «ο «θαλάσσιος Γολιάθ» φαίνεται να συστέλλεται και να επεκτείνει τα κυματιστούς του έλικες στα βαθιά σαν μία...υδάτινη χορεύτρια μπουρλέσκ» όπως γράφει χαρακτηριστικά η New York Post.

«Δεν περιμέναμε να δούμε τέτοιο επίπεδο βιοποικιλότητας στα βαθιά νερά της Αργεντινής και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που τα βλέπουμε να σφύζουν από ζωή», δήλωσε η επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, Μαρία Εμίλια Μπράβο. Η ομάδα ανακάλυψε επίσης 28 πιθανά νέα είδη, όπως κοράλλια, αχινούς και θαλάσσιες ανεμώνες. Ανακάλυψε επίσης πολλά πλούσια συστήματα υφάλων, μεταξύ των οποίων και ο μεγαλύτερος γνωστός κοραλλιογενής ύφαλος Bathelia candida στον κόσμο.

«Συλλέξαμε έναν πρωτοφανή αριθμό χημικών, φυσικών και βιολογικών δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των συνδέσεων στα νερά μας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Δρ. Μελίσα Φερνάντεζ Σεβερίνι του Instituto Argentino de Oceanografía και του CONICET. «Αυτά τα δείγματα αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε όχι μόνο πόσο εξαιρετικά είναι αυτά τα ακραία οικοσυστήματα, αλλά και πόσο ευάλωτα μπορούν να είναι».