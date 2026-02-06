Μυστήριο με τη μεσαιωνική σήραγγα που βρέθηκε στη Γερμανία: Κανείς δε γνωρίζει γιατί φτιάχτηκε

Σε μια ήσυχη περιοχή της κεντρικής Γερμανίας, εκεί όπου επρόκειτο να γίνουν έργα για σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σε μια στενή, σκοτεινή υπόγεια σήραγγα, τόσο μικρή που ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει μόνο σκυφτός ή κάνοντας έρπειν.

