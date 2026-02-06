Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης στο προξενείο της Βεγγάζης την 11η Σεπτεμβρίου 2012

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε άμεσα σε αμερικανικό έδαφος και θα δικαστεί για κατηγορίες που σχετίζονται με φόνο, τρομοκρατία και εμπρησμό.

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης στο προξενείο της Βεγγάζης την 11η Σεπτεμβρίου 2012
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζουμπάιρ αλ Μπακούς, ο φερόμενος ως αρχηγός της επίθεσης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη της Λιβύης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2012, συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αμερικανικό έδαφος.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, τον Διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και την Εισαγγελέα Τζανίν Πίρο, επιβεβαιώνοντας ότι ο ύποπτος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με φόνο, τρομοκρατία και εμπρησμό.

Μεταφερόμενος σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια, έξω από την Ουάσινγκτον, ο Μπακούς έφτασε υπό κράτηση και εθεάθη να κατεβαίνει από το αεροπλάνο σε εξασθενημένη κατάσταση.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μπακούς έλαβε χώρα στο εξωτερικό, αν και οι αρχές αρνήθηκαν να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία.

Η υπόθεση αναφέρεται στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 εναντίον του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών: του Πρέσβη Τζ. Κρίστοφερ Στίβενς, του ειδικού συστημάτων Σον Σμιθ και των πρώην Navy SEALs Τάιρον Γουντς και Γκλεν Ντόχερτι.

vegazi.jpg

Σύμφωνα με το AFP, η επίθεση στη Βεγγάζη αποδόθηκε σε μια τζιχαντιστική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και σημειώθηκε σε μια περίοδο βαθιάς αστάθειας στη Λιβύη, η οποία τότε βυθιζόταν σε εμφύλιο πόλεμο μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι.

Η επίθεση στην αμερικανική διπλωματική έδρα σηματοδότησε την πρώτη φορά από το 1979 που ένας Αμερικανός πρέσβης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος και η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην Ουάσινγκτον, αποτελώντας επίκεντρο πολιτικής διαμάχης για την κυβέρνηση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην οποία ανακοινώθηκε η σύλληψη του Μπακούς, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι τόνισε τη θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ας χρησιμεύσει αυτή η υπόθεση ως υπενθύμιση: αν διαπράξετε έγκλημα κατά του αμερικανικού λαού, οπουδήποτε στον κόσμο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σας βρει».

Η Μπόντι τόνισε επίσης: «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική επίθεση πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες, ένας ακρωτηριασμός και κόκκινος συναγερμός

22:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρώτο «Ματωμένο Φεγγάρι» του 2026 έχει ημερομηνία - Πότε και πώς να δείτε την ολική έκλειψη

22:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει στις 9 Φεβρουαρίου το Σύστημα ΟΣΔΕ/ΕΑΕ 2024-2025 για διορθώσεις και συμπληρώσεις

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

22:41LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ σχεδιάζουν να υιοθετήσουν παιδί

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης στο προξενείο της Βεγγάζης την 11η Σεπτεμβρίου 2012

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική

22:04LIFESTYLE

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Υπέρλαμπρη η Mariah Carey στην τελετή έναρξης, τραγούδησε για πρώτη φορά ιταλικά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

21:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το 2021 έως το 2024»

21:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δικός του ο Γιάγκουσιτς μέχρι το 2030

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ