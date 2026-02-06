Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης στο προξενείο της Βεγγάζης την 11η Σεπτεμβρίου 2012

Ο Ζουμπάιρ αλ Μπακούς, ο φερόμενος ως αρχηγός της επίθεσης στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη της Λιβύης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2012, συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αμερικανικό έδαφος.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, τον Διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και την Εισαγγελέα Τζανίν Πίρο, επιβεβαιώνοντας ότι ο ύποπτος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με φόνο, τρομοκρατία και εμπρησμό.

NEW: The U.S. DOJ announced the arrest of terrorist leader Zubayr Al-Bakoush, accused of coordinating the 2012 Benghazi attack on the U.S. consulate that killed Americans.



Never forget Benghazi. pic.twitter.com/qX2Uq9ymYM — Digital Daisy (@DigitalDaisyX) February 6, 2026

Μεταφερόμενος σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια, έξω από την Ουάσινγκτον, ο Μπακούς έφτασε υπό κράτηση και εθεάθη να κατεβαίνει από το αεροπλάνο σε εξασθενημένη κατάσταση.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μπακούς έλαβε χώρα στο εξωτερικό, αν και οι αρχές αρνήθηκαν να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία.

Η υπόθεση αναφέρεται στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 εναντίον του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών: του Πρέσβη Τζ. Κρίστοφερ Στίβενς, του ειδικού συστημάτων Σον Σμιθ και των πρώην Navy SEALs Τάιρον Γουντς και Γκλεν Ντόχερτι.

Σύμφωνα με το AFP, η επίθεση στη Βεγγάζη αποδόθηκε σε μια τζιχαντιστική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και σημειώθηκε σε μια περίοδο βαθιάς αστάθειας στη Λιβύη, η οποία τότε βυθιζόταν σε εμφύλιο πόλεμο μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι.

Η επίθεση στην αμερικανική διπλωματική έδρα σηματοδότησε την πρώτη φορά από το 1979 που ένας Αμερικανός πρέσβης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος και η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην Ουάσινγκτον, αποτελώντας επίκεντρο πολιτικής διαμάχης για την κυβέρνηση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην οποία ανακοινώθηκε η σύλληψη του Μπακούς, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι τόνισε τη θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ας χρησιμεύσει αυτή η υπόθεση ως υπενθύμιση: αν διαπράξετε έγκλημα κατά του αμερικανικού λαού, οπουδήποτε στον κόσμο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σας βρει».

Η Μπόντι τόνισε επίσης: «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε».