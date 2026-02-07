Ιταλία: Ύποπτος εμπρησμός σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη Μπολόνια

Έρευνες από την αντιτρομοκρατική στο σημείο - Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες στα δρομολόγια των τρένων


Ύποπτοι εμπρησμοί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ιταλίας, κοντά στη Μπολόνια συνόδευσαν την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην κυκλοφορία των τρένων.

Σύμφωνα με την ιταλική αστυνομία, φωτιά έπληξε έναν διακόπτη τροχιάς και έκοψε τα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της ταχύτητας των τρένων, προκαλώντας καθυστερήσεις έως και δύο ωρών για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, υπεραστικές και περιφερειακές υπηρεσίες σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς κόμβους της Ιταλίας.

Η πυρκαγιά ήταν «πιθανώς εσκεμμένη», αλλά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτήν κανένας, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η αστυνομία μεταφορών και η αντιτρομοκρατική δύναμη Digos βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και διεξάγουν έρευνα.

Η φωτιά στόχευσε τη γραμμή μεταξύ Μπολόνια και Βενετίας, αλλά προκάλεσε επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία μεταξύ Μπολόνια και Μιλάνου και στις διαδρομές προς τις ακτές της Αδριατικής.

Ο κρατικός σιδηρόδρομος της Ιταλίας Ferrovie dello Stato (FS) δήλωσε ότι παρά τη διακοπή, τα τρένα εξακολουθούν να λειτουργούν.

Το Μιλάνο είναι συνδιοργανωτής των Χειμερινών Αγώνων μαζί με την Κόρτινα, η οποία είναι προσβάσιμη με τρένο από τη Βενετία.

Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που διεξήχθησαν στο Παρίσι, σαμποτέρ έπληξαν το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας TGV της Γαλλίας σε μια σειρά επιθέσεων πριν από την αυγή σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ταξιδιωτικό χάος πριν από την τελετή έναρξης.

