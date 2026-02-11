Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την Πορτογαλία - «Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας»

Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν εκ νέου πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές στον πορτογαλικό βορρά την Τρίτη (11/02), με αποτέλεσμα φράγματα να κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα και οι αρχές να προχωρούν προληπτικά στην απομάκρυνση 3.000 ανθρώπων από τις εστίες τους.

«Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας για να συγκρατήσουμε αυτά τα νερά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει, μεταξύ άλλων το πιο ακραίο προληπτικό μέτρο, η εκκένωση», είπε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε δημοσιογράφους, μιλώντας από μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μοντέγκο, στην περιοχή Κοΐμπρα.

A chuva intensa e prolongada mobiliza o dispositivo em todo o País. Esta manhã, no Peso da Régua, acompanhei no terreno a evolução do rio Douro.

O contacto permanente entre o Governo de Portugal e o de Espanha, que mantemos há várias semanas, e a gestão articulada das barragens,… pic.twitter.com/UMsB6hrjfP — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) February 7, 2026

Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Alcácer do Sal: barcos nas ruas, resgates e camas improvisadas



Leia a reportagem: https://t.co/ZEqx3M2cl7 pic.twitter.com/jnzI6VHrjp — Público (@Publico) February 6, 2026

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κοΐμπρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ παραιτήθηκε μετά τις επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και τοπικούς αξιωματούχους για αυτό που περιέγραψαν ως αργή και αποτυχημένη ανταπόκριση των αρχών στην καταστροφική καταιγίδα Κριστίν πριν από δύο εβδομάδες.

Αν και οι καταιγίδες κόπασαν αυτήν την εβδομάδα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι» (ένας φαρδύς διάδρομος συγκέντρωσης υδρατμών που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές), προκάλεσε νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττοντας κυρίως τον βορρά.

Κίνδυνος υπερχείλισης

Οι δημοτικές αρχές στην Κοΐμπρα διέταξαν αργά χθες το βράδυ, για προληπτικούς λόγους, την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 3.000 ανθρώπων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μοντέγκο, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και την αστυνομία να κάνει ελέγχους από πόρτα σε πόρτα και να μεταφέρει κατοίκους με λεωφορεία σε καταφύγια.

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κάρλος Ταβάρες δήλωσε σήμερα πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί αργά σήμερα το βράδυ και αύριο Πέμπτη, έως το μεσημέρι, καθώς η βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει την υπερχείλιση του φράγματος Αγκουιέιρα, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την Κοΐμπρα, με υπαρκτό τον κίνδυνο να σπάσουν τα αναχώματα και να προκληθούν περαιτέρω πλημμύρες.

Τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης της Κοΐμπρα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από κάτω, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

Στην κεντρική Πορτογαλία, οι αρχές εκκένωσαν το χωριό Πόρτο Μπραντάο λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έπειτα από κατολίσθηση στην παραθαλάσσια περιοχή Καπαρίκα.

Διαβάστε επίσης