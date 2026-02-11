Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την Πορτογαλία - «Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας»

Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες

Newsbomb

Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την Πορτογαλία - «Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας»

Φωτ. Αρχείου - Πλημμυρισμένος δρόμος στο Alcácer do Sal της Πορτογαλίας, στις 7 Φεβρουαρίου 2025. 

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν εκ νέου πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές στον πορτογαλικό βορρά την Τρίτη (11/02), με αποτέλεσμα φράγματα να κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα και οι αρχές να προχωρούν προληπτικά στην απομάκρυνση 3.000 ανθρώπων από τις εστίες τους.

«Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας για να συγκρατήσουμε αυτά τα νερά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει, μεταξύ άλλων το πιο ακραίο προληπτικό μέτρο, η εκκένωση», είπε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε δημοσιογράφους, μιλώντας από μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μοντέγκο, στην περιοχή Κοΐμπρα.

Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κοΐμπρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ παραιτήθηκε μετά τις επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και τοπικούς αξιωματούχους για αυτό που περιέγραψαν ως αργή και αποτυχημένη ανταπόκριση των αρχών στην καταστροφική καταιγίδα Κριστίν πριν από δύο εβδομάδες.

Αν και οι καταιγίδες κόπασαν αυτήν την εβδομάδα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι» (ένας φαρδύς διάδρομος συγκέντρωσης υδρατμών που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές), προκάλεσε νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττοντας κυρίως τον βορρά.

Κίνδυνος υπερχείλισης

Οι δημοτικές αρχές στην Κοΐμπρα διέταξαν αργά χθες το βράδυ, για προληπτικούς λόγους, την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 3.000 ανθρώπων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μοντέγκο, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και την αστυνομία να κάνει ελέγχους από πόρτα σε πόρτα και να μεταφέρει κατοίκους με λεωφορεία σε καταφύγια.

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κάρλος Ταβάρες δήλωσε σήμερα πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί αργά σήμερα το βράδυ και αύριο Πέμπτη, έως το μεσημέρι, καθώς η βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει την υπερχείλιση του φράγματος Αγκουιέιρα, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την Κοΐμπρα, με υπαρκτό τον κίνδυνο να σπάσουν τα αναχώματα και να προκληθούν περαιτέρω πλημμύρες.

Τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης της Κοΐμπρα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από κάτω, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

Στην κεντρική Πορτογαλία, οι αρχές εκκένωσαν το χωριό Πόρτο Μπραντάο λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έπειτα από κατολίσθηση στην παραθαλάσσια περιοχή Καπαρίκα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος χρήστης ναρκωτικών βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

22:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έμπρακτη συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος Ελλάδας-Τουρκίας στην έρευνα»

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη δύσκολη ημέρα»

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (ΤΕΛΙΚΟ): Γιακουμάκης και Χατσίδης «κλείδωσαν» την πρόκριση

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Εκλογές μόνο μετά από μία εκεχειρία και εγγυήσεις ασφαλείας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ μετά την συνάντηση με Νετανιάχου: «Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις» με Ιράν

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

21:46ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Πούτιν και Λουκασένκο στον Τραμπ: Δεν πάνε στις ΗΠΑ για το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις στην Κεντρική Ελλάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες της θαλαμηγού που είχε εισροή υδάτων

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: «Άστρο» Χατσίδη τον έστειλε στον τελικό!

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

22:28LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision

21:53LIFESTYLE

Eurovision: Η ώρα του μεγάλου φαβορί - Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος έκλεψε τσάντα από περίπτερο - Ο πατέρας του χρησιμοποιήσε τις τραπεζικές κάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ