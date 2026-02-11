Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

Άλλος ένας αστέρας των K-drama, προστίθεται σε μία μακρά λίστα θανάτων που συγκλονίζει την ασιατική βιομηχανία του θεάματος.

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Jung Eun-woo, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά Welcome to Waikiki 2, πέθανε σε ηλικία 39 ετών, με την αναπάντεχη είδηση να γίνεται γνωστή την Τετάρτη, από την οικογένειά του, αν και οι λεπτομέρειες για τα αίτια παραμένουν άγνωστες.

Γεννημένος ως Jung Dong-jin, ο Jung Eun-woo ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 2006, κατακτώντας σταδιακά μια θέση στην κορεατική τηλεόραση για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σε μια συγκλονιστική σύμπτωση, η τελευταία ανάρτηση του Jung στο Instagram εμφανίστηκε μόλις μια μέρα πριν από τον θάνατό του.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιείχε φωτογραφίες του ηθοποιού από το Χονγκ Κονγκ, Λέσλι Τσέουνγκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 46 ετών το 2003, και της τραγουδίστριας Έιμι Γουάινχαουζ , η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 27 ετών.

Συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες του ίδιου με τη λεζάντα: «Μου λείπει, ζηλεύω, συγγνώμη... PIR.BG»

https://www.instagram.com/p/DUkGU2zEVfm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι τα μυστηριώδη γράμματα «PIR.BG» μπορεί να είναι μια ανάποδη αναφορά στο «GB.RIP» — μια πιθανή συντομογραφία του «Goodbye, Rest In Peace» (Αντίο, αναπαύσου εν ειρήνη).

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Νοτιοκορεάτισσας K-pop σταρ Mo Su-jin, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Πέντε μήνες νωρίτερα, είχε πεθάνει ο επίσης Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Song Young-kyu, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ύποπτες περιστάσεις γύρω από τον θάνατό του. Διευκρίνισαν επίσης ότι δεν άφησε πίσω του σημείωμα αυτοκτονίας.