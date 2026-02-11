Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

Ο κορεάτης σταρ Jung Eun-woo πεθαίνει σε ηλικία 39 ετών, η ανάρτηση μία ημέρα πριν από τον θάνατό του γίνεται viral

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άλλος ένας αστέρας των K-drama, προστίθεται σε μία μακρά λίστα θανάτων που συγκλονίζει την ασιατική βιομηχανία του θεάματος.

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Jung Eun-woo, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά Welcome to Waikiki 2, πέθανε σε ηλικία 39 ετών, με την αναπάντεχη είδηση να γίνεται γνωστή την Τετάρτη, από την οικογένειά του, αν και οι λεπτομέρειες για τα αίτια παραμένουν άγνωστες.

Γεννημένος ως Jung Dong-jin, ο Jung Eun-woo ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 2006, κατακτώντας σταδιακά μια θέση στην κορεατική τηλεόραση για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σε μια συγκλονιστική σύμπτωση, η τελευταία ανάρτηση του Jung στο Instagram εμφανίστηκε μόλις μια μέρα πριν από τον θάνατό του.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιείχε φωτογραφίες του ηθοποιού από το Χονγκ Κονγκ, Λέσλι Τσέουνγκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 46 ετών το 2003, και της τραγουδίστριας Έιμι Γουάινχαουζ , η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 27 ετών.

Συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες του ίδιου με τη λεζάντα: «Μου λείπει, ζηλεύω, συγγνώμη... PIR.BG»

https://www.instagram.com/p/DUkGU2zEVfm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι τα μυστηριώδη γράμματα «PIR.BG» μπορεί να είναι μια ανάποδη αναφορά στο «GB.RIP» — μια πιθανή συντομογραφία του «Goodbye, Rest In Peace» (Αντίο, αναπαύσου εν ειρήνη).

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Νοτιοκορεάτισσας K-pop σταρ Mo Su-jin, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Πέντε μήνες νωρίτερα, είχε πεθάνει ο επίσης Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Song Young-kyu, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ύποπτες περιστάσεις γύρω από τον θάνατό του. Διευκρίνισαν επίσης ότι δεν άφησε πίσω του σημείωμα αυτοκτονίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Έβγαλαν δύο εκατ. κλέβοντας ΙΧ και πουλώντας τα με πλαστά έγγραφα στην αγορά - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Δεν ξέχασε το πρόγραμμα SAFE ο Ερντογάν - Η αναφορά του στις κοινές δηλώσεις με Μητσοτάκη

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από την έκρηξη που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών - «Τον έριξαν κάτω και τον κλωτσούσαν»

19:22ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαχανοντολμάδες με κάστανα, χόρτα του Αιγαίου και μπακλαβάς στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, έκανε... ντριφτ μεθυσμένος και τον ξανασυνέλαβαν

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb - Το τετ α τετ που αλλάζει το κλίμα: «Αν όχι τώρα, πότε;» το μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου - Η κοινή στρατηγική κατά του Ιράν στη συνάντηση με Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυπαρισσία: Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου - Πήγε στο νοσοκομείο με βήχα και δύσπνοια

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση με άρση κάθε απειλής, τυπικής ή ουσιαστικής - Ερντογάν: Αλληλένδετα, ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα τα προβλήματα στο Αιγαίο

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης (Βίντεο)

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ