Το δυσοίωνο σημάδι ότι το Ρεύμα του Κόλπου πλησιάζει σε κατάρρευση: 30% λιγότερο αλμυρά τα νερά

Η μείωση της περιεκτικότητας αλατιού μπορεί να διαταράξει τις αλληλεπιδράσεις ωκεανού και ατμόσφαιρας

Δημήτρης Δρίζος

Το δυσοίωνο σημάδι ότι το Ρεύμα του Κόλπου πλησιάζει σε κατάρρευση: 30% λιγότερο αλμυρά τα νερά
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα πιο αλμυρά σημεία των ωκεανών έχει γίνει κατά 30% λιγότερο αλμυρό μέσα σε έξι δεκαετίες, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στους επιστήμονες ότι το σύστημα ρευμάτων που περιλαμβάνει και το Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να πλησιάζει επικίνδυνα σε ένα σημείο κατάρρευσης.

Η περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού, ανοιχτά της νοτιοδυτικής Αυστραλίας, φημιζόταν ιστορικά για τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αλατιού, λόγω των ξηρών κλιματικών συνθηκών. Ωστόσο, νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ αποκαλύπτει ότι τα τελευταία 60 χρόνια η έκταση των πολύ αλμυρών νερών έχει συρρικνωθεί κατά 30%, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στο παγκόσμιο κλίμα.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η μείωση της περιεκτικότητας αλατιού μπορεί να διαταράξει τις αλληλεπιδράσεις ωκεανού και ατμόσφαιρας, αλλά και τα μεγάλα συστήματα κυκλοφορίας των ωκεάνιων ρευμάτων που ρυθμίζουν το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

«Παρατηρούμε μια μεγάλης κλίμακας μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο κινείται το γλυκό νερό μέσα στους ωκεανούς. Και αυτό συμβαίνει σε μια περιοχή-κλειδί για την παγκόσμια κυκλοφορία των υδάτων», δήλωσε ο καθηγητής Weiqing Han, επικεφαλής της μελέτης.

1.jpg

Πώς λειτουργεί το “παγκόσμιο μεταφορικό σύστημα” των ωκεανών

Κατά μέσο όρο, η περιεκτικότητα αλατιού των ωκεανών ανέρχεται στο 3,5%, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο νότιος Ινδικός Ωκεανός αποτελεί μία από τις πιο αλμυρές ζώνες, την ώρα που περιοχές στον ανατολικό Ινδικό και τον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στα τροπικά γεωγραφικά πλάτη, έχουν φυσιολογικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι.

Αυτές οι διαφορές δημιουργούν ένα τεράστιο «σύστημα μεταφοράς», γνωστό ως θερμοαλατική κυκλοφορία, το οποίο διακινεί θερμότητα, αλάτι και γλυκό νερό σε ολόκληρη τη Γη. Το σύστημα αυτό μεταφέρει θερμά και πιο γλυκά νερά από τον Ινδο-Ειρηνικό προς τον Ατλαντικό, συμβάλλοντας στο ήπιο κλίμα της δυτικής Ευρώπης.

Όταν τα νερά φτάνουν στον βόρειο Ατλαντικό, ψύχονται, γίνονται πιο αλμυρά και πυκνά, βυθίζονται και στη συνέχεια κινούνται νότια, επιστρέφοντας προς τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, κλείνοντας έτσι τον κύκλο.

Ανησυχητικά ευρήματα και εντυπωσιακοί αριθμοί

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα έξι δεκαετιών και διαπίστωσαν ότι η περιοχή ανοιχτά της Αυστραλίας «φρεσκάρεται» με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς.

«Η ποσότητα γλυκού νερού που προστίθεται κάθε χρόνο ισοδυναμεί με το 60% του όγκου της λίμνης Τάχο», δήλωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Gengxin Chen. «Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, πρόκειται για ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες πόσιμου νερού ολόκληρου του πληθυσμού των ΗΠΑ για πάνω από 380 χρόνια».

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η αύξηση των τοπικών βροχοπτώσεων δεν ευθύνεται για τη μεταβολή. Αντίθετα, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η κλιματική αλλαγή, η οποία τροποποιεί τα επιφανειακά ρεύματα αέρα πάνω από τον Ινδικό και τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι αλλαγές αυτές αναγκάζουν τα ωκεάνια ρεύματα να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού από τη λεγόμενη δεξαμενή του Ινδο-Ειρηνικού προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Ο κίνδυνος για τα μεγάλα ωκεάνια ρεύματα

Καθώς το θαλασσινό νερό γίνεται λιγότερο αλμυρό, μειώνεται η πυκνότητά του. Το πιο γλυκό νερό τείνει να παραμένει στην επιφάνεια, δημιουργώντας ισχυρότερη στρωμάτωση και εμποδίζοντας την κάθετη ανάμειξη των υδάτων.

Αυτό περιορίζει τη μεταφορά θερμότητας και θρεπτικών συστατικών, διαδικασία ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα των ωκεανών και του κλίματος.

Το Ρεύμα του Κόλπου αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου συστήματος, γνωστού ως Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία (AMOC). Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευσή του θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις.

Ο καθηγητής David Thornalley, κλιματολόγος στο University College London, προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε απότομη πτώση της θερμοκρασίας και σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η κατάρρευση της AMOC θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, ισχυρότερες χειμερινές καταιγίδες και εκτεταμένες πλημμύρες. Δυστυχώς, αυτό θα μπορούσε να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και παιδιά, λόγω του ψύχους και των ακραίων συνθηκών», τόνισε.

Τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους φόβους ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τις θερμοκρασίες, αλλά αναδιαμορφώνει ολόκληρη τη λειτουργία των ωκεανών, με απρόβλεπτες συνέπειες για το παγκόσμιο κλίμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Το δυσοίωνο σημάδι ότι το Ρεύμα του Κόλπου πλησιάζει σε κατάρρευση: 30% λιγότερο αλμυρά τα νερά

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αναλυτικά οι 8 τομές για τους αγρότες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Αλμυρό» φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι: Ακριβότερα έως και 30% τα θαλασσινά και ο χαλβάς

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος καλεί τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 10% την ημέρα εν μέσω ξηρασίας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια και Ισχύς: Η Ελλάδα σε ρόλο «κλειδί» και η συμφωνία με τη Chevron

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους μέχρι 10 μποφόρ φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

04:26WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:02ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα συμμετάσχω έμμεσα στις συνομιλίες με το Ιράν – Η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους μέχρι 10 μποφόρ φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με διαπραγματευτή

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

01:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ο «κοριός» των '90 - Από τα καφάο στην απόπειρα δωροδοκίας αεροπαγίτη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονης από τα Μέγαρα

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ