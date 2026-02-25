Ενθουσιασμός για την επίσκεψη Μόντι στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφωνεί ομιλία στην Κνεσσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) έχοντας εξ ευωνύμων του τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ινδία, Reuven Azar, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ ανυπομονεί να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες θα προχωρήσουν αποφασιστικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Παράλληλα, τόνισε ότι Ινδία και Ισραήλ κινούνται προς την υπογραφή Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), η οποία ενδέχεται να οριστικοποιηθεί εντός του έτους. Κατά την επίσκεψη Μόντι, οι δύο χώρες αναμένεται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας μέσω επικαιροποίησης συμφωνιών ασφάλειας.

Οι βασικοί άξονες της επίσκεψης

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο Αζάρ δήλωσε: «Namaste. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για τις σχέσεις Ινδίας–Ισραήλ. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Ισραήλ. Όταν Ινδία και Ισραήλ ενώνονται, δεν πρόκειται απλώς για μια συνάντηση. Πρόκειται για μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ενισχυμένη από την καινοτομία και καθοδηγούμενη από σαφή κατανόηση των προκλήσεων της εποχής μας».

Άμυνα και ασφάλεια

Ο Αζάρ υπογράμμισε ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας αποτελεί διαχρονικό πυλώνα της διμερούς σχέσης, αλλά οι μεταβαλλόμενες απειλές απαιτούν επικαιροποίηση των συμφωνιών ασφαλείας, ώστε να επιτραπεί η υλοποίηση πιο ευαίσθητων και προηγμένων κοινών έργων.

Οικονομία και Ελεύθερο Εμπόριο

Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική της οικονομικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη υπογραφεί Διμερής Επενδυτική Συμφωνία και ότι οι διαπραγματεύσεις για FTA προχωρούν με στόχο την ολοκλήρωσή της εντός του έτους.

Καινοτομία και Υποδομές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας. Το Ισραήλ επιθυμεί επίσης την ενίσχυση της παρουσίας ινδικών εταιρειών υποδομών στη χώρα, καθώς και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής συνεργασίας.

Παράλληλα, θα προωθηθεί η συνεργασία σε μεταφορές, υδάτινους πόρους, γεωργία και ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Μια «αληθινή φιλία» σε στρατηγικό επίπεδο

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί τη δεύτερη του Μόντι στο Ισραήλ μέσα σε εννέα χρόνια. Οι διμερείς σχέσεις αναβαθμίστηκαν σε «Στρατηγική Εταιρική Σχέση» κατά την επίσκεψή του το 2017.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, χαρακτήρισε την επίσκεψη ιστορική, αποκαλώντας τον Μόντι «αγαπητό φίλο» και υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη διμερή συνεργασία.

Σε ανάρτησή του, ο Μόντι απάντησε: «Ευχαριστώ, φίλε μου, Πρωθυπουργέ Νετανιάχου. Συμφωνώ απόλυτα για τον δεσμό μεταξύ Ινδίας και Ισραήλ και για το εύρος των διμερών μας σχέσεων. Η Ινδία εκτιμά βαθύτατα τη διαρκή φιλία με το Ισραήλ, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη δέσμευση για ειρήνη και πρόοδο».

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις και συναντήσεις

Κατά την επίσκεψή του, ο Μόντι θα απευθυνθεί στην Knesset, θα συμμετάσχει σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ και θα επισκεφθεί το Yad Vashem, το επίσημο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ.

Οι δύο ηγέτες θα προωθήσουν συνεργασία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική τεχνολογία, με στόχο να καταστούν πρωτοπόρες χώρες παγκοσμίως στους συγκεκριμένους τομείς.

Χρονολόγιο πρόσφατων επαφών

Οι δύο ηγέτες διατηρούν συχνή επικοινωνία τα τελευταία χρόνια, με τηλεφωνικές συνομιλίες και ανταλλαγές συγχαρητηρίων για πολιτικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, καθώς και για περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν επίσης πολλαπλές υπουργικές επισκέψεις μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία σε άμυνα, εμπόριο, γεωργία και οικονομία.

Οι βασικοί πυλώνες συνεργασίας Ινδίας–Ισραήλ

Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία

Συνεργασία σε startups, κοινά ερευνητικά έργα, ταμεία βιομηχανικής καινοτομίας (I4F), τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια.

Άμυνα

Η αμυντική συνεργασία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης, με την υπογραφή σημαντικού Μνημονίου Κατανόησης (MoU) τον Νοέμβριο 2025.

Εμπόριο και Επενδύσεις

Υπογραφή Όρων Αναφοράς για την έναρξη διαπραγματεύσεων FTA και Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων.

Γεωργία και Υδάτινη Τεχνολογία

Λειτουργία 35 Κέντρων Αριστείας σε ινδικά κρατίδια για σύγχρονες γεωργικές και αρδευτικές τεχνολογίες.

Διασύνδεση Λαών

Πάνω από 41.000 μέλη της ινδικής διασποράς ζουν στο Ισραήλ, ενώ έχει υπογραφεί συμφωνία για νόμιμη και ασφαλή προσωρινή απασχόληση Ινδών εργαζομένων.

Οι σχέσεις Ινδίας–Ισραήλ συνεχίζουν να ενισχύονται, εδραιώνοντας μια στρατηγική συνεργασία με γεωπολιτική, τεχνολογική και οικονομική σημασία για την ευρύτερη περιοχή