Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου

Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης μαίνεται εδώ και ώρες

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γλασκώβης, καθώς τυλίχθηκε στις φλόγες κτήριο στον κεντρικό σταθμό της πόλης, προκαλώντας μερική κατάρρευσή του, ενώ εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, καταστήματα και σπίτια στη γύρω περιοχή.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα ατμίσματος στην οδό Γιούνιον το απόγευμα της Κυριακής, με το βικτωριανό κτήριο, που ήταν διατηρητέο ​​μνημείο, να καταρρέει αρκετές ώρες αργότερα, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.

Όλα τα δρομολόγια τρένων στον Κεντρικό Σταθμό της Γλασκώβης, τον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Σκωτίας, αναμένεται να ακυρωθούν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξει ξανά ο σταθμός».

Έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά

Πολίτης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο ξεκίνημα της πυρκαγιάς δημοσίευσε βίντεο κι ανέφερε στην ανάρτησή του: «Δείτε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο κέντρο της Γλασκώβης. Σας φαίνεται νόμιμη αυτή η επιχείρηση; Δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχουν λογότυπα ή διαφημίσεις εταιρειών.

Το κατάστημα ατμίσματος Yookay έχει καταστρέψει μέρος της ιστορίας της πόλης μας. Αυτό εξαπλώνεται στον κεντρικό σταθμό και στο ξενοδοχείο του κεντρικού σταθμού»

Καίει για ώρες η φωτιά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας προέτρεψε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς τα πληρώματα συνέχιζαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για περισσότερες από 16 ώρες αφότου ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι πυροσβέστες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας ανέφερε ότι περισσότεροι από 60 πυροσβέστες και 15 οχήματα βρίσκονται στο σημείο.

Το Sexy Coffee shop, που εδρεύει στο κτήριο, δημοσίευσε ότι είχε καταστραφεί. «Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι το κατάστημα δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Είναι σπαρακτικό για εμάς και την ομάδα μας, ειδικά μετά την υποστήριξη και την αφοσίωση που έχουμε λάβει από τόσους πολλούς από εσάς όλα αυτά τα χρόνια» ανέφερε το κατάστημα σε ανάρτησή του.

Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου Willow δημοσίευσε μια ανάρτηση λέγοντας ότι η επιχείρησή της είχε καεί ολοσχερώς ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς.

Το ξενοδοχείο Voco Grand Central στον σταθμό έχει εκκενωθεί και όλοι έχουν μεταφερθεί σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

Ο πρωθυπουργός Τζον Σουίνι δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για τις σκηνές και προέτρεψε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις συμβουλές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Από το 1851 το κτήριο

Το κτίριο που είναι γνωστό ως Union Corner - στη συμβολή των οδών Union Street και Gordon Street - χρονολογείται από το 1851. Χρονολογείται προγενέστερα του ίδιου του σταθμού, ο οποίος άνοιξε το 1879. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να αποφεύγουν την περιοχή και η αστυνομία έχει συμβουλεύσει τους κατοίκους να κρατούν τα παράθυρά τους κλειστά.

