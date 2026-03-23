Carrie Anne Fleming: Πέθανε η ηθοποιός των «υπερφυσικών» Supernatural και iZombie

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ, απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η Καναδή ηθοποιός έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές υπερφυσικού χαρακτήρα όπως το "iZombie" και το "Supernatural", καθώς και για τις εμφανίσεις της σε πολλές ταινίες.

Ο Τζιμ Μπίβερ, ο συμπρωταγωνιστής της στο «Supernatural», επιβεβαίωσε στο Variety, ότι η Φλέμινγκ πέθανε από επιπλοκές καρκίνου του μαστού στο Σίδνεϊ της Βρετανικής Κολομβίας, στις 26 Φεβρουαρίου.



Η αρχική ανακάλυψη της Φλέμινγκ στην υποκριτική ήταν ένας επαναλαμβανόμενος ρόλος στο "Viper" και μια μη αναγνωρισμένη εμφάνιση στην επιτυχημένη ταινία του Άνταμ Σάντλερ "Happy Gilmore", που θα σηματοδοτούσε ωστόσο την έναρξη τριών δεκαετιών δουλειάς στην οθόνη.

Ξεκίνησε μια σειρά εμφανίσεων στο είδος του τρόμου ξεκινώντας το 2005 με έναν ρόλο στο "Masters of Horror".

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο "Supernatural" ως Κάρεν Σίνγκερ, σύζυγος του Μπόμπι Σίνγκερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπίβερ. Εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν κατά τη διάρκεια της σειράς.

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος ήταν το 2015 στην υπερφυσική κωμωδία-δράμα "iZombie".



Άλλες τηλεοπτικές της δουλειές περιλαμβάνουν τα "Supergirl", "UnREAL", "Motive", "Continuum", "Package Deal", "Alice", "Knights of Bloodsteel", The 4400", "The L Word" και "Smallville".

Στη μεγάλη οθόνη, εκτός από το "Happy Gilmore", πήρε το καστ στα "Good Luck Chuck" και "Married Life".

Αφήνει πίσω μία κόρη τη Μάνταλεν Ρόουζ.