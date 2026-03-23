Ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ «όπλο» για το Ιράν - Οργή στο Ισραήλ

Το Ιράν κολλάει στους πυραύλους που εκτοξεύει προς το Ισραήλ αυτοκόλλητα με την φωτογραφία του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Δίπλα στο αυτοκόλλητο με την φωτογραφία του Σάντσεθ, αναγράφονται -στα αγγλικά και τα φαρσί- οι φράσεις: «Ευχαριστούμε, κύριε πρωθυπουργέ» και «Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος».

Δείτε την φωτογραφία:

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, όταν μιλώντας σε δημοσιογράφους -πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών- ότι η χώρα του καταδίκασε τον πόλεμο από την στιγμή που ξέσπασε και ότι τον θεωρεί παράνομο.

Να σημειωθεί ότι η Ισπανία έχει απαγορεύσει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν στρατιωτικές βάσεις της χώρας για επιθέσεις κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτοξεύει βαριές απειλές προσωπικά κατά του Σάντσεθ, προειδοποιώντας ότι θα διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ «επιτέθηκε» στον Σάντσεθ, λέγοντας: «Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σου και τα λόγια σου βρίσκονται πάνω σε πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο;»

«Πέδρο Σάντσεθ – Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί, αναγράφοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο», γράφει το υπουργείο σε ανάρτησή του στο «X».

«Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σου και τα λόγια σου βρίσκονται πάνω σε αυτούς τους πυραύλους; Να θυμάσαι ότι η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας – βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων».

Δείτε την ανάρτηση: